શેર બજારમાં તેજી, સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો; નિફ્ટી 24450ને પાર
Published : April 21, 2026 at 9:52 AM IST
મુંબઇ: 21 એપ્રિલના રોજ ભારતીય ઇન્ડેક્સ થોડા ફેરફાર સાથે ખુલ્યા હતા, જેમાં મિશ્ર વૈશ્વિક સંકેતો જોવા મળ્યા.
સેન્સેક્સ 310.25 પોઇન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 78,830.55 પર અને નિફ્ટી 78.55 પોઇન્ટ અથવા 0.32 ટકા ચઢીને 24,443.40 પર હતો. લગભગ 1502 શેરમાં તેજી અને 787 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 143 શેર કોઇ બદલાવ વગર બંધ થયા હતા.
સેન્સેક્સના 30 શેરમાંથી 25માં તેજી જ્યારે 5 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રિયલ્ટી અને ઓટો શેરમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી રહી છે.
નિફ્ટી પર અદાણી પોર્ટ્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ICICI બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, બજાજ ફાઇનાન્સમાં તેજી જોવા મળી હતી જ્યારે SBI લાઇફ ઇંશ્યોરન્સ, ઇન્ફોસિસ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, TCS અને HDFC લાઇફ નુકસાનમાં રહ્યા હતા.
નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.2% અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.4નો ઘટાડો નોંધાયો છે.વિવિધ સેક્ટરની વાત કરીએ તો IT, Telecom અને Realty સેક્ટરમાં 0.5%નો ઘટાડો આવ્યો છે, જ્યારે Auto, Oil & Gas, Media, Power, Energy અને PSU Bank સેક્ટરમાં 0.3%થી 1% વચ્ચે તેજી જોવા મળી હતી.
વિદેશી રોકાણકાર (FII/FPI)એ 20 એપ્રિલે ભારતીય ઇક્વિટીમાં 1,060 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા જ્યારે પ્રોવિઝનલ એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, સ્થાનિક રોકાણકાર (DII)એ 2,967 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા.
ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન, DIIએ 18,753 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા અને 15,786 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા. FIIએ 12,757 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા પરંતુ કૂલ 13,817 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા.
આ વર્ષે અત્યાર સુધી, FII 2.13 લાખ કરોડ રૂપિયાના શેર વેચી ચુક્યુ છે જ્યારે DIIએ 2.74 લાખ કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા છે.
