શેર બજારમાં તેજી, સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો; નિફ્ટી 24100ને પાર
સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24100ને પાર ગયું હતું. CEATના શેર 7 ટકા તૂટ્યા હતા જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી.
Published : July 17, 2026 at 9:42 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24100ને પાર ગયું હતું. CEATના શેર 7 ટકા તૂટ્યા હતા જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી.
ભારતીય શેર બજારમાં રોનક
શેર બજાર આજે અઠવાડિયાના અંતિમ વેપાર દિવસે ગ્રીન નિશાનમાં ખુલ્યું હતું. નિફ્ટી 24100ને પાર ગયું છે જ્યારે સેન્સેક્સ 440 અંકના ઉછાળા સાથે 77,631.02ના સ્તર પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.
શુક્રવારે ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને વિશ્વભરના બીજા માર્કેટમાં ઘટાડાને નજરઅંદાજ કર્યું હતું. BSE સેન્સેક્સ 257 પોઇન્ટ અથવા 0.33 ટકા વધીને 77,444.45 પર ખુલ્યું હતું જ્યારે નિફ્ટી 50એ 91 પોઇન્ટ અથવા 0.38 ટકા વધીને 24,163 પર સેશન શરૂ કર્યું છે.
શુક્રવારે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
Nifty 50 ટોપ ગેનર અને લૂઝર શેર
નિફ્ટી 50ના એડવાન્સ-ડિક્લાઇન રેશિયો 29:21 છે એટલે કે 29 શેરમાં ખરીદદારી અને 21માં વેચવાલી હાવી છે. ઇન્ડેક્સના ટોપ ગેનરમાં જિયો ફાઇનાન્સ, HclTech, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા અને TCS સામેલ છે. ટોપ લૂઝરમાં વિપ્રો, હિંડાલ્કો, સિપ્લા, નેસ્લે અને મેક્સહેલ્થકેર છે.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં તેજી
આજે અર્નિંગ્સ પહેલા રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો શેર 18.10 રૂપિયા અથવા 1.40 ટકા વધીને 1,311.10 રૂપિયા પર હતો. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરે 1,311.55 રૂપિયા ઇંટ્રા ડે હાઇ અને 1,295.60 રૂપિયાનો ઇંટ્રા ડે લોને ટચ કર્યો છે.
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