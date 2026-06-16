શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 350 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23900ને પાર
પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતોને કારણે 16 જૂને ભારતીય શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી.
Published : June 16, 2026 at 9:50 AM IST
મુંબઇ: પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતોને કારણે 16 જૂને ભારતીય શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજીમાં ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 23900ની ઉપર હતો.
હેંગસેંગને છોડીને એશિયન બજારમાં તેજી સાથે વેપાર થઇ રહ્યો છે.
નિફ્ટીના ટોપ ગેનર શેરમાં HCL ટેક, હિન્દુસ્તાન યૂનીલિવર, બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ અને ટાટા કંજ્યૂમર સામેલ છે.
ટોપ લૂઝરમાં હિંડાલ્કો, HDFC LIFE, એક્સિસ બેન્ક, JSW સ્ટીલ અને ટાટા સ્ટીલ છે.
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળો
અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે શરૂઆતની શાંતિ સમજૂતિની માહિતીમાં કમીની ચિંતાઓને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળો આવ્યો છે.
સોનાની કિંમત સ્થિર
ગત સેશનમાં એક અઠવાડિયા કરતા હાઇ પર પહોંચ્યા બાદ મંગળવારે સોનાની કિંમતો ઘણી હદ સુધી સ્થિર રહી હતી, કારણ કે રોકાણકારો અમેરિકા-ઇરાન શાંતિ સમજૂતિની ડિટેલ્સની રાહ જોઇ રહ્યા હતા.
સોમવારે 2% કરતા વધુ વધીને 5 જૂન બાદ સૌથી ઊંચા લેવલ પર પહોંચ્યા બાદ સ્પોટ સોનું 0.1% વધીને $4,311.36 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું હતું. ઓગસ્ટ ડિલીવરી માટે અમેરિકન ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 0.4ટ% તૂટીને $4,332.60 પર આવી ગયું છે.
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ 1000 કરોડના NCD જાહેર કરશે
બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટના આધાર પર 1000 કરોડ રૂપિયા સુધીના નો-કન્વર્ટિબલ ડિબેંચર (NCD)ની ઓફર જાહેર કરવાની મંજૂરી આપી છે. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ 2.55 રૂપિયા અથવા 0.86 ટકા વધીને 300 રૂપિયા પર હતો. 300.55 રૂપિયાનો ઇંટ્રાડે હાઇ અને 298.95 રૂપિયાનો ઇંટ્રાડે લોને ટચ કર્યો છે.
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