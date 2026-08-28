ETV Bharat / business

શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 280 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24150ની આસપાસ

ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતોને કારણે 28 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા. સેન્સેક્સમાં 280 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી 24100ની આસપાસ રહ્યા હતા.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતોને કારણે 28 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા. સેન્સેક્સમાં 280 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી 24100ની આસપાસ રહ્યા હતા.

સેન્સેક્સ 213.27 અંક અથવા 0.28 ટકા ઉછાળા સાથે 77,146.86 પર અને નિફ્ટી 39.35 અંક અથવા 0.16 ટકા વધીને 24,130.20 પર ખુલ્યા હતા. લગભગ 1419 શેરમાં તેજી જ્યારે 723 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 150 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નથી.

નિફ્ટી પર તેજીમાં રહેનારા શેરમાં ઇન્ફોસિસ, TCS, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો અને HCL ટેકનોલોજી સામેલ હતા જ્યારે ઘટાડા ધરાવતા શેરમાં બજાજ ફાઇનાન્સ, ICICI બેન્ક, બજાજ ફિનસર્વ અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને ITC સામેલ હતા.

શેર માર્કેટમાં તેજીના 3 કારણ

વેલ્યૂ બાઇંગ

સતત બે સેશનમાં ઘટાડા બાદ નીચલા સ્તરો પર વેલ્યૂ બાઇંગ જોવા મળી હતી. ગત સેશનમાં સેન્સેક્સ 539.35 અંક અથવા 0.7 ટકા તૂટીને 76,933.59 પર બંધ થયો હતો જ્યારે નિફ્ટી 116.90 અંક અથવા 0.48 ટકા તૂટીને 24,090.85 પર આવી ગયો છે.

જિયોપોલિટિકલ ચિંતાઓમાં કમી

શુક્રવારે બ્રેંટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ $89 પ્રતિ બેરલની આસપાસ રહ્યું હતું. ઇરાન યુદ્ધમાં મધ્યસ્થતા કરનારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા પર ભાર મુક્યો છે. કતાર દૂતના નેવિગેશનના આઝાદીનું સન્માન કરવા માટે ઇરાનીઓ પર દબાણ નાખ્યા બાદ તેહરાન સામાન્ય અવરજવર માટે શરતોની યાદી તૈયાર કરવા પર સંમત થયું છે.

ઇન્ડિયા VIXમાં ઘટાડો

વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ 1 ટકા તૂટીને 10.97ના સ્તરે આવી ગયું છે જે ઓછી અનિશ્ચિતતાનો સંકેત છે. ગત સેશનમાં તેમાં 5 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.

TAGGED:

SHARE MARKET UPDATE
STOCK MARKET RALLY
SENSEX AND NIFTY
STOCK MARKET
STOCK MARKET RALLY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.