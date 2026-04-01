શેર બજારમાં તેજી, ઇરાન યુદ્ધ સમાપ્ત થવાની આશા વચ્ચે સેન્સેક્સમાં 1800 પોઇન્ટનો ઉછાળો
ઇરાન યુદ્ધ ટળવાની આશાથી શેર બજારમાં તેજી; સેન્સેક્સ 1814 અને નિફ્ટી 567 અંક ઉછળીને શાનદાર લીલા નિશાન સાથે ખુલ્યા.
Published : April 1, 2026 at 10:02 AM IST
મુંબઇ: બુધવારે ભારતીય શેર બજારની શરૂઆત એક જોરદાર 'ગેપ-અપ' ઓપનિંગ સાથે થઇ હતી. છેલ્લા એક મહિનાથી ચાલી રહેલા ઇરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવમાં કમીના સમાચારોએ રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધારી દીધો છે. બજાર ખુલતા જ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 2.5 ટકા કરતા વધુ તેજી જોવા મળી હતી.
માર્કેટની લેટેસ્ટ સ્થિતિ
અઠવાડિયાના ત્રીજા વેપારી દિવસે, BSEનો મુખ્ય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 1,814 અંક (2.52%)ના ઉછાળા સાથે 73,762ના સ્તર પર ખુલ્યો હતો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી-50 પણ 567 અંક (2.54%) ચઢીને 22,899 પર પહોંચી ગયો છે. આ તેજી સાથે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં મિનિટોમાં લાખો કરોડોનો વધારો થયો છે.
તેજીનું મુખ્ય કારણ
બજારમાં આ રિકવરી પાછળનું સૌથી મોટું કારણ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું તે નિવેદન છે જેમાં તેમણે સંકેત આપ્યા છે કે ઇરાન પર સૈન્ય હુમલા ત્રણ અઠવાડિયાની અંદર રોકવામાં આવી શકે છે. ટ્રમ્પે એમ પણ જણાવ્યું કે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે તેહરાનની કોઇ ડીલની પૂર્વ શરતની જરૂર નહીં હોય.
આ સમાચારે વૈશ્વિક બજારોમાં સકારાત્મક સંકેત આપ્યો છે. એશિયાના અન્ય બજારમાં પણ રોનક જોવા મળી હતી. જાપાનનું નિક્કેઇ 4% અને દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પીમાં 6% ઉછાળો નોંધાયો હતો.
સેક્ટરવાર પ્રદર્શન
આજના વેપારમાં ચારે તરફ ખરીદદારી જોવા મળી રહી છે. બેન્કિંગ, ઓટો અને IT શેરમાં સૌથી વધુ તેજી છે.
સાવધાનીની સલાહ
જોકે, બજારમાં આજે પણ તેજી છે પરંતુ જાણકારોનું માનવું છે કે માર્ચ મહિનામાં બજાર 10% કરતા વધુ તૂટી ચુક્યુ છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે રોકાણકારોએ હજુ પણ 'વેટ એન્ડ વોચ'ની નીતિ અપનાવવી જોઇએ. જ્યાર સુધી નિફ્ટી 24,000ના સ્તરને પાર કરી ત્યા ટકી નથી જતું ત્યાર સુધી પુરી રીતે 'બુલિશ ટ્રેંડ' ના માની શકાય.
વિદેશી રોકાણકાર (FIIs)ની વેચવાલી હજુ રોકાઇ નથી પરંતુ સ્થાનિક રોકાણકાર (DIIs)એ ભારે ખરીદદારી કરી બજારને સહારો આપ્યો છે. ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત $105 પ્રતિ બેરલની આસપાસ છે જેના પર રોકાણકારોની નજર છે.
