શેર બજારમાં તેજી યથાવત: સેન્સેક્સમાં 150 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24600ને પાર
શેર બજારમાં તેજી યથાવત રહી હતી. સેન્સેક્સમાં 150 અંકનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24600ને પાર ગયું હતું.
Published : August 6, 2026 at 9:41 AM IST
મુંબઇ: શેર બજારમાં તેજી યથાવત રહી હતી. સેન્સેક્સમાં 150 અંકનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24600ને પાર ગયું હતું. મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો છતા 6 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી પણ 24600ને પાર રહ્યું હતું.
સોના અને ચાંદીમાં ઉતાર-ચઢાવ
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક બજારોમાં સોનામાં ઉછાળો જ્યારે ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ Comexમાં સોનાના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે ચાંદીના ભાવ ઘટી ગયા હતા. સવારે 9 વાગ્યે સોના Comex પર 0.47% સુધી વધી ગયો હતો અને કિંમત 4325.00 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઇ છે જ્યારે ચાંદીના ભાવ 0.12% ઘટીને 62.215 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેંડ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
એશિયન માર્કેટમાં દબાણ
5 દિવસની ખરીદદારી બાદ FIIsની કેશ અને વાયદા મળીને આશરે 1700 કરોડની વેચવાલી જોવા મળી હતી. બીજી તરફ ડાઓ ફ્યુચર્સમાં સામાન્ય તેજી છે પરંતુ એશિયામાં દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. નિક્કેઇ 2 તો કોસ્પી આશરે 4% નબળુ જોવા મળ્યું હતું.
Milky Mist IPOનો પ્રાઇસ બેન્ડ 133-140 નક્કી
ગુરૂવારે એક ફાઇલિંગથી ખબર પડે છે કે ટેમાસેક સમર્થિક Milky Mist Dairy Foodએ પોતાના નાના IPO માટે 133થી 140 પ્રતિ શેરનું પ્રાઇઝ બેન્ડ નક્કી કર્યું છે. આ IPO આવતા અઠવાડિયે મુંબઇમાં લોન્ચ થશે.
આ રેન્જના ઉપરના સ્તર પર કંપની લગભગ 107.78 અબજનું વેલ્યૂએશન ઇચ્છી રહી છે. આ માર્કેટ લીડર Hatsun Agro Productની 202.83 અબજની માર્કેટ વેલ્યૂના અડધાથી થોડુ વધારે છે.
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