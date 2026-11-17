બજારમાં સતત બીજા દિવસે રેલી; સેન્સેક્સ 427 પૉઈન્ટ્સ વધ્યો, નિફ્ટી 25380ની ઉપર બંધ
બેંકિંગ સેક્ટરમાં તેજીને પગલે માર્કેટ વધારા સાથે બંધ થયું, બેંક નિફ્ટી સર્વકાલિન ઉચ્ચતમ સપાટીએ
Published : November 17, 2026 at 5:29 PM IST
નવી દિલ્હી: મંગળવારે શેરબજારમાં તેજીનો દોર જળવાઈ રહ્યો હતો. BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી બંને મુખ્ય સૂચકાંકોમાં આજે ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 427.40 પોઈન્ટ અથવા 0.52 ટકાના વધારા સાથે 82,532.19ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 50 પણ 96.30 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકાના વધારા સાથે 25,387.40 ના સ્તરે બંધ થયો હતો.
દિવસ દરમિયાનના કારોબારમાં, નિફ્ટી 25,500 ના સ્તરને સ્પર્શી ગયો હતો, જે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 પછી જોવા મળેલું નવું સ્તર છે અને 25,501 ની નવી 'ઇન્ટ્રા-ડે' (દિવસ દરમિયાનની) ઊંચી સપાટી નોંધાવી હતી. આ સત્ર દરમિયાન સેન્સેક્સે પણ 9 મહિનાની ઊંચી સપાટી સ્પર્શી હતી. નિફ્ટી માટે આ સતત બીજું સત્ર છે જેમાં તેજી જોવા મળી છે. આ તેજીમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝિસ અને આઈશર મોટર્સ અગ્રણી રહ્યા હતા.
બેંક નિફ્ટીએ રેકોર્ડ ઊંચી સપાટી નોંધાવી; PSU બેંક અને રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ ઉછાળો
મંગળવારના ટ્રેડિંગ સેશનમાં બેંક નિફ્ટીનું પ્રદર્શન સૌથી શાનદાર રહ્યું હતું. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન તે 62,442ની સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો અને સતત બીજા સેશનમાં તે વધારા સાથે (ગ્રીન ઝોનમાં) બંધ થયો હતો. આ તેજીમાં PNB અને IDFC ફર્સ્ટ બેંકનો મુખ્ય ફાળો રહ્યો હતો.
સેક્ટરની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો, નિફ્ટી PSU બેંક અને નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નેતૃત્વમાં નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ સતત બીજા સેશનમાં વધ્યો હતો; ખાસ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, PSU બેંક ઇન્ડેક્સમાં સામેલ તમામ શેરો વધારા સાથે બંધ થયા હતા. તેવી જ રીતે, નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સે પણ સતત બે સેશનના ઘટાડાના સિલસિલાને તોડી નાખ્યો હતો. બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને આદિત્ય બિરલા રિયલ એસ્ટેટમાં આવેલા ઉછાળાને કારણે, આ ઇન્ડેક્સના તમામ શેરો પોઝિટિવ ઝોનમાં બંધ થયા હતા.
ઓટો, મેટલ અને ફાર્મા સેક્ટરમાં પણ સુધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે IT સેક્ટર સૌથી વધુ નુકસાન સાથે ટોચના લુઝર (ઘટનારા સેક્ટર) તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું.
આઈશર મોટર્સ અને યુનો મિન્ડામાં આવેલા ઉછાળાને પગલે નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સે સતત ત્રણ સેશનના ઘટાડાના ક્રમને તોડી નાખ્યો હતો. ત્રણ સેશનના ઘટાડા બાદ નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સમાં પણ વધારો નોંધાયો હતો. દરમિયાન, લૌરસ લેબ્સના નેતૃત્વમાં નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સે સતત ચાર સેશનના ઘટાડાના સિલસિલાને પૂર્ણ કર્યો હતો.
દરમિયાન, મંગળવારે નિફ્ટી આઇટી સેક્ટરલ લુઝરમાં ટોચનો હિસ્સો રહ્યો, જે લગભગ 1% ઘટ્યો - ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ અને એચસીએલ ટેક દ્વારા પ્રેરિત ઘટાડો. નિફ્ટી પીએસઈ, એનર્જી અને એફએમસીજી સૂચકાંકો પણ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. વ્યાપક બજારનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું; જ્યારે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો વધવામાં સફળ રહ્યા, ત્યારે વ્યાપક બજાર મજબૂતાઈ દર્શાવવામાં નિષ્ફળ ગયું. નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ સતત ત્રીજા સત્રમાં ઘટ્યો, જે અર્બન કંપની અને સ્ટરલાઇટ ટેક દ્વારા દબાયેલો હતો. તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સે બે સત્રના ઘટાડાનો સિલસિલો તોડી નાખ્યો, જેને લૌરસ લેબ્સ અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં વધારાને ટેકો મળ્યો.
નિષ્ણાત અભિપ્રાય: નિફ્ટી 26,000 સુધી પહોંચી શકે છે
એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝના સિનિયર ટેકનિકલ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ નાગરાજ શેટ્ટીએ નોંધ્યું કે ઉચ્ચ અસ્થિરતા છતાં નિફ્ટીએ તેની ઉપરની ગતિ જાળવી રાખી, 96 પોઈન્ટ ઉંચી સપાટીએ બંધ થયો. ઇન્ડેક્સ 25,501 ની નવી સ્વિંગ હાઈ પર પહોંચ્યો પરંતુ તેને ટકાવી શક્યો નહીં. દરમિયાન, બેંક નિફ્ટીએ બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. શેટ્ટીના મતે, નિફ્ટી હાલમાં 25,500 ના મહત્વપૂર્ણ સ્તરને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, જોકે તેમાં ઉચ્ચ સ્તરે મજબૂત બંધ માટે જરૂરી નિર્ણાયક ગતિનો અભાવ છે.
એકંદરે બજાર પહોળાઈ પ્રેરણાદાયક નહોતી, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં ધીમી ગતિ જોવા મળી રહી છે. નિફ્ટી માટે અંતર્ગત વલણ હકારાત્મક રહ્યું છે. 25,500 થી ઉપરનો નિર્ણાયક ચાલ ઇન્ડેક્સને તેના આગામી નજીકના ગાળાના લક્ષ્યાંક 25,900-26,000 તરફ ધકેલી શકે છે. નકારાત્મક બાજુએ, 25,100 ના સ્તરે તાત્કાલિક સપોર્ટ છે.
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