શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે કડાકો: સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24150ની નીચે
અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે તણાવની અસર ભારતીય શેર બજાર પર જોવા મળી રહી છે. સતત બીજા દિવસે ભારતીય શેર બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો.
Published : July 14, 2026 at 10:00 AM IST
મુંબઇ: અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે તણાવની અસર ભારતીય શેર બજાર પર જોવા મળી રહી છે. સતત બીજા દિવસે ભારતીય શેર બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24150ની નીચે આવી ગયો હતો.
શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે કડાકો
સવારે 9:18 વાગ્યા સુધી સેન્સેક્સ 388.16 અંક અથવા 0.5 ટકા તૂટીને 77,228.24 પર હતો અને નિફ્ટી 50 102 અંક અથવા 0.42 ટકા તૂટીને 24,109.10 પર હતો.
વ્યાપક બજારોમાં નિફ્ટી મિડકેપ અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 0.37 ટકા અને 0.57 ટકાની નીચે વેપાર કરી રહ્યા છે.
નિફ્ટી પર હિંડાલ્કો, ONGC,TCS, ઇન્ફોસિસ, વિપ્રો જેવા શેર ફાયદમાં રહ્યા છે જ્યારે HCL ટેક, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ઇંટરગ્લોબ એવિએશન, બજાજ ફાઇનાન્સ અને L&T લૂઝર્સમાં છે.
રિટેલ મોંઘવારી 4.4% પર પહોંચી
14 જુલાઇએ જાહેર સરકારી ડેટા અનુસાર, ભોજનની વસ્તુની કિમત અને ટ્રાન્સપોર્ટ સાથે જોડાયેલા ખર્ચમાં ઝડપથી વધારાને કારણે ભારતની રિટેલ મોંઘવારી જૂનમાં વધીને 4.38 ટકા થઇ ગઇ છે, જે મેમાં 3.93 ટકા હતી.
જૂનની રીડિંગ છ મહિનામાં સૌથી વધુ મોંઘવારીનો આંકડો છે અને હેડલાઇન મોંઘવારીને રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના 4 ટકાના ટાર્ગેટ કરતા વધુ આપે છે.
SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટનો IPO ખુલ્યો
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની સબ્સિડિયરી SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટે આજે પબ્લિક સબ્સક્રિપ્શન માટે પોતાનો 9,813 કરોડનો ઇનિશિયલ શેર સેલ ખોલ્યો છે, જેનો પ્રાઇસ બેન્ડ 545-574 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ₹9,795 કરોડનો IPO ખુલ્યો છે. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹2,663 ભારે ફંડ ભેગુ કર્યું છે.
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