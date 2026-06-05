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તેજી સાથે ખુલ્યુ શેર બજાર; સેન્સેક્સમાં 269 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23,470ને પાર

શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 269.93 અંક ઉછળીને 74,629.94 પર પહોંચી ગયું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 10:01 AM IST

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મુંબઇ: શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 269.93 અંક ઉછળીને 74,629.94 પર પહોંચી ગયું છે જ્યારે નિફ્ટી પણ 62.4 અંકના ઉછાળા સાથે 23,478.95 પર ખુલ્યુ છે. બજારમાં આ મજબૂતી વચ્ચે ભારતીય રૂપિયો પણ મજબૂત થયો છે. અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયો 8 પૈસા વધીને 95.66ના સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. રોકાણકારોમાં સકારાત્મક વલણ જોવા મળી રહ્યું છે.

ભારતીય ઇન્ડેક્સના 223 શેરમાં તેજી, 95 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને 8 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નથી.

નિફ્ટી પર અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબ્સ, બજાજ ફિનસર્વ, ICICI બેન્ક, અપોલો હોસ્પિટલ મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે સિપ્લા અને કોલ ઇન્ડિયા લૂઝર્સમાં હતા.

ઇન્વેસ્ટ્સ આજે RBI MPCના નિર્ણયની રાહ જોઇ રહ્યા છે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની મોનેટરી પોલિસી કમિટીથી આ નાણાકીય વર્ષમાં સતત બીજી વખત રેપો રેટમાં કોઇ બદલાવ ન થવાની આશા છે.

Wipro 15,000 કરોડના શેર બાયબેક કરશે

Wipro 15,000 કરોડ રૂપિયાના શેર બાયબેક કરી રહી છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડર્સ પાસેથી 60 કરોડ શેરને પરત ખરીદશે, તેના માટે રેકોર્ડ ડેટ આજની છે. આ તારીખ સુધી જે લોકોના નામ શેરના લાભાર્થી માલિકો તરીકે રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ ઓફ ધ કંપની અથવા ડિપોઝિટરીઝ જે લોકોના નામ શેરના લાભાર્થી માલિકો તરીકે રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ ઓફ ધ કંપની અથવા ડિપોઝિટરીઝના રેકોર્ડમાં હશે, તે બાયબેકમાં ભાગ લેવા માટે પાત્ર હશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જે લોકો આજે શુક્રવારે શેર ખરીદશે તે આ કોર્પોરેટ એક્શનનો ભાગ નહીં બની શકે.

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