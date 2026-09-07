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નબળાઇ સાથે ખુલ્યું શેર બજાર, સેન્સેક્સ 69 અંક અને નિફ્ટી 14 અંક તૂટ્યો

સ્થાનિક શેર બજારમાં ગુરૂવારે ઉતાર-ચઢાવના વેપાર બાદ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. શરૂઆતના સત્રમાં તેજી બાદ બન્ને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા હતા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 10:49 AM IST

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મુંબઇ: સ્થાનિક શેર બજારમાં ગુરૂવારે ઉતાર-ચઢાવના વેપાર બાદ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. શરૂઆતના સત્રમાં તેજી બાદ બન્ને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા હતા. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં તેજી આવી હતી અને બાંડ યીલ્ડમાં ઉતાર-ચઢાવને કારણે રોકાણકારોમાં મોંઘવારી અને વ્યાજ દરોમાં વધારાને લઇને ચિંતા વધી ગઇ છે, જેનાથી બજારનું સેન્ટિમેન્ટ પ્રભાવિત થયું છે.

વેપારમાં અંતમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સેચેન્જ (BSE) ઇન્ડેક્સનો સેન્સેક્સ 417.49 અંક એટલે કે 0.55 ટકા ઘટાડા સાથે 76,152.86ના સ્તર પર બંધ થયો હતો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી 41 અંક અથવા 0.17 ટકા તૂટીને 23,873.45ના સ્તરે આવી ગયું છે.

ટેકનિકલ આઉટલુક અને મહત્ત્વના સ્તર

બજારના જાણકારો અનુસાર, નિફ્ટી માટે ઉપરી સ્તર 24000 મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરે એક મજબૂત અને મહત્ત્વપૂર્ણ રેજિસ્ટેન્સ ઝોન બનેલો છે. નીચે તરફ 23,800ના સ્તર અને મહત્ત્વપૂર્ણ સપોર્ટના રૂપમાં કામ કરી રહ્યું છે. વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ઇન્ડેક્સ આ સ્તરથી ઉપર ટકવામાં સફળ રહ્યું છે પરંતુ જો નિફ્ટી 23,800ની નીચે ફસકે છે, તો વેચવાલીનું દબાણ વધી શકે છે અને આ 23,600ના સ્તર સુધી નીચે જઇ શકે છે.

દિગ્ગજ શેરે અને સેક્ટરની સ્થિતિ

નિફ્ટીના મુખ્ય શેરમાં બજાજ ઓટો, ટેક મહિન્દ્રા અને ટ્રેંટ આજે વેપારમાં સૌથી મોટા નુકસાનમાં રહ્યા છે જેનાથી ઇન્ડેક્સ પર દબાણ વધ્યું છે. સેક્ટોરલ પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં આજે સૌથી વધુ ઘટાડો રહ્યો હતો અને આ સત્ર દરમિયાન 2 ટકાથી વધુ તૂટી ગયો હતો. આ સિવાય મીડિયા, પ્રાઇવેટ બેન્ક, પીએસયૂ બેન્ક અને નિફ્ટી બેન્ક પણ ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. બીજી તરફ IT, ઓટો, FMCG અને હેલ્થકેર સેક્ટરનું પ્રદર્શન પણ નબળું રહ્યું છે.

ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયો મજબૂત

શેર બજારમાં મંદીના માહોલ વચ્ચે ભારતીય કરન્સી અથવા રૂપિયાએ મજબૂતી બતાવી છે. અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે 94.48ના મજબૂત સ્તરે ટકી રહ્યું છે. બજારના જાણકારો અનુસાર, લગભગ 127 અબજ ડૉલરની વિદેશી મુદ્રા અનિવાસી (FCNR) જમા રકમ ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના રૂપિયામાં ઘટાડો રોકવા અને ચલણની અસ્થિરતાને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે વધારાનો બફર પૂરો પાડે છે. આગામી દિવસોમાં રૂપિયો 94.25થી 95.00ની રેન્જમાં ટ્રેડ થવાની ધારણા છે.

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