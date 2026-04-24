લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યુ શેર બજાર, સેન્સેક્સ 700 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24000ની નીચે
Published : April 24, 2026 at 10:20 AM IST
મુંબઇ: નબળા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 24 એપ્રિલે ભારતીય ઇન્ડેક્સમાં નબળાઇ જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 720 અંક તૂટ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી 24000ની નીચે પહોંચી ગયો હતો. તમામ સેક્ટર લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા હતા.
શેર બજારની નબળી શરૂઆત
નિફ્ટી 201.15 અંક એટલે કે 0.93% નબળાઇ સાથે 23,947.55ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યો છે જ્યારે સેન્સેક્સ 808.50 અંક એટલે કે 1.04% ઘટાડા સાથે 76,853.46 પર વેપાર કરી રહ્યો છે.
આ શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો
HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ, સિપ્લા, TCS અને ડૉ.રેડ્ડીઝ બ્લૂ-ચિપ ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ઇન્ફોસિસના નાણાકીય વર્ષ 2027ના અનુમાનોથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ તૂટ્યા બાદ તેના શેરમાં 3.7%નો ઘટાડો થયો છે.
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારો
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત સતત વધી રહી છે. પાંચમા દિવસે પણ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે બીજા તબક્કાની વાતચીત શરૂ કરવામાં વિલંબ થયો છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પણ બંધ છે. WTI ક્રૂડમાં 1.23 ટકા અને બ્રેંટ ક્રૂડમાં 1.33 ટકાનો વધારો થયો છે.
એશિયન શેર બજારમાં પણ નબળાઇ
આ વચ્ચે ઇઝરાયેલ-લેબનોન યુદ્ધવિરામને ત્રણ અઠવાડિયા વધારવામાં આવ્યા છતા રોકાણકારોની સતર્કતાને કારણે મોટાભાગના એશિયન શેર બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
MSCI એશિયા પેસિફિક ઇન્ડેક્સમાં કોઇ બદલાવ થયો નથી. જાપાનના બેન્ચમાર્ક નિક્કેઇ 2250.9% સુધી વધ્યો હતો જ્યારે ટોપિક્સ 0.4% ઉપર રહ્યો હતો. દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી 0.6%, હેંગસેંગ 0.2% ઘટ્યો હતો.
