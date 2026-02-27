લાલ નિશાનમાં ખુલ્યું શેર બજાર: સેન્સેક્સ 346 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી પણ 25,400ની નીચે
વૈશ્વિક વેચવાલી અને Nvidiaના નબળા પરિણામોને કારણે સેન્સેક્સ 346 અંક ઘટીને ખુલ્યો, IT શેરમાં તેજી છતા ઘટાડો જોવા મળ્યો.
Published : February 27, 2026 at 10:59 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારે અઠવાડિયાના અંતે વેપાર સત્રની શરૂઆત ઘટાડા સાથે કરી છે. શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં ચારેતરફ વેચવાલીને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને લાલ નિશાન પર ખુલ્યા હતા. જોકે, સ્થાનિક IT શેરમાં જોરદાર તેજી જોવા મલી હતી પરંતુ અન્ય ક્ષેત્રમાં વેચવાલીનું દબાણ ઓછુ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
બજારની લેટેસ્ટ સ્થિતિ
સવારે 9:20 વાગ્યા સુધી બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 346 અંક (0.42%) ઘટીને 81,903ના સ્તર પર આવી ગયું છે. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 113 અંક (0.44%) ઘટીને 25,383 પર વેપાર કરતું જોવા મળ્યું હતું. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ પણ મુખ્ય ઇન્ડેક્સની જેમ દબાણમાં રહ્યા હતા. નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.30% અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 0.37%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
IT સેક્ટરે બતાવ્યો દમ
વૈશ્વિક સ્તર પર અમેરિકન બજારમાં ટેકનિકલ શેરમાં ભારે ઘટાડા છતા ભારતીય આઇટી શેરમાં મજબૂતી જોવા મળી હતી. જ્યા વોલ સ્ટ્રીટ પર દિગ્ગજ ચિપ બનાવતી કંપની Nvvidiaના નબળા પરિણામોને કારણે નેસ્ડેક (Nasdaq) 1.18% તૂટી ગયો છે. જ્યારે ભારતીય નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 1.56% લીડ સાથે વેપાર કરી રહ્યું હતું. આ સિવાય માત્ર કંજ્યૂમર ડ્યૂરેબલ્સ (0.34%) ગ્રીન નિશાનમાં રહ્યું હતું.
સેક્ટરવાર પ્રદર્શન અને ઘટાડાનું કારણ
બજારમાં સૌથી વધુ ઘટાડો FMCG(0.59%) અને ઓટો (0.54%) સેક્ટરમાં જોવા મળી હતી. જાણકારો અનુસાર, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંકટ અને કાચા તેલની કિંમતમાં ઉતાર-ચઢાવે રોકાણકારોને સાવચેત કરી દીધા છે. વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ભારતીય આઇટી સ્ટોક પહેલાથી 20% કરતા વધુ તૂટી ગયો છે, માટે આજની લીડ શોર્ટ કવરિંગ થઇ શકે છે.
મહત્ત્વનો સપોર્ટ અને રેજિસ્ટેન્સ લેવલ
બજારના જાણકારો અનુસાર, નિફ્ટી માટે 25,300-25,350નું સ્તર એક મહત્ત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન છે, જ્યારે 25,600-25,650 પર તત્કાલ રેજિસ્ટેન્સ જોવા મળી રહ્યું છે. બેન્ક નિફ્ટીની વાત કરીએ તો 60,800-60,900ની પાસે સપોર્ટ અને 61,400-61,500ના સ્તર પર રેજિસ્ટેન્સ મળવાની આશા છે.
