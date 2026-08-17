લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર: સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24300ની નીચે
પશ્ચિમ એશિયામાં નવા તણાવના સંકેતોને જોતા ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે નિફ્ટી50 અને સેન્સેક્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
Published : August 17, 2026 at 10:06 AM IST
મુંબઇ: પશ્ચિમ એશિયામાં નવા તણાવના સંકેતોને જોતા ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે નિફ્ટી50 અને સેન્સેક્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
સવારે 9:20 વાગ્યા સુધી, સેન્સેક્સ 286.59 અંક અથવા 0.37 ટકા તૂટીને 77,722.66 પર આવી ગયો અને નિફ્ટી50 61.30 અંક અથવા 0.25 ટકા તૂટીને 24,304.70 પર વેપાર કરી રહ્યો હતો.
સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં ઘટાડો
ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો છતા 17 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. સેન્સેક્સ 288.96 અંક અથવા 0.37 ટકા તૂટીને 77,720.29 પર અને નિફ્ટી50 68.75 અંક અથવા 0.28 ટકા તૂટીને 24,297.25 પર ખુલ્યો હતો. લગભગ 1477 શેરમાં તેજી જ્યારે 1337 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 241 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.
નિફ્ટી પર તેજી બનાવનારા મુખ્ય શેરમાં આયશર મોટર્સ, હિંડાલ્કો, અપોલો હોસ્પિટલ, M&M અને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ સામેલ હતા જ્યારે ઘટાડા ધરાવતા શેરમાં JSW સ્ટીલ, જિયો ફાઇનાન્શિયલ, SBI, ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબ્સ અને ITC સામેલ હતા.
સોના અને ચાંદીમાં તેજી
અઠવાડિયાના પ્રથમ વેપાર દિવસે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં વધારો થયો છે. રોકાણકાર વ્યાજ દરોની આશા, બોન્ડ યીલ્ડ, ડૉલર અને ચાલી રહેલા જિયોપોલિટિકલ જોખમો પર નજર રાખી રહ્યા હતા. COMEX પર સોનું 4,451.30 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું જે ગત બંધ ભાવ 4,440 પ્રતિ ઔંસ ડૉલરથી 14 ડૉલર અથવા 0.32% વધુ હતું. આ મેટલે દિવસ દરમિયાન $4,473.20 પ્રતિ ઔંસનો ઉચ્ચતમ અને $4,422.30 પ્રતિ ઔંસનો નીચલો સ્તર ટચ કર્યો હતો.
ચાંદીમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી. COMEX પર ચાંદી $65.845 પ્રતિ ઔંસ પર હતી, જે ગત બંધ ભાવ $65.060 પ્રતિ ઔંસથી $0.737 અથવા 1.13% વધુ હતી. સેશન દરમિયાન તેની કિંમત $64.850 અને $66.395 પ્રતિ ઔંસ વચ્ચે રહી હતી.
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