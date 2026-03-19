શેર બજાર લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યું, સેન્સેક્સ 1,953 અંક તૂટ્યો; રોકાણકારોએ 7 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા
મિડલ ઇસ્ટમાં તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે સેન્સેક્સ 1,953 પોઇન્ટ ગગડ્યો; નિફ્ટીમાં ભારે ઘટાડા સાથે રોકાણકારોએ ₹7 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા.
Published : March 19, 2026 at 10:41 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે આજનો દિવસ 'બ્લેક થર્સ ડે' સાબિત થયો છે. મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ભારે ઉછાળાને કારણે, સ્થાનિક શેર બજાર ખુલતાની સાથે જ તૂટી ગયું હતું. શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી, જેના પરિણામે રોકાણકારોએ કરોડો રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા.
બજારની સ્થિતિ: સેન્સેક્સ 1,950 પોઇન્ટથી વધુ તૂટ્યો
ગુરૂવાર સવારે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ 1953 પોઇન્ટ અથવા 2.55 ટકાના ભારે ઘટાડા સાથે 74,750ના સ્તર પર આવી ગયો છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી પણ 580 પોઇન્ટ એટલે કે 2.4 ટકા તૂટી ગયો હતો. જોકે, શરૂઆતના ઝટકા બાદ નીચલા સ્તરે સામાન્ય રિકવરી જોવા મળી હતી પરંતુ બજાર પર દબાણ ચાલુ રહ્યું હતું.
આ શેરમાં જોવા મળી ઉથલપાથલ
બજારમાં ઉથલપાથલ બાદ બેન્કિંગ અને ઓટો સેક્ટરના શેરમાં સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું. હેવીવેઇટ શેરની વાત કરીએ તો HDFC બેન્ક, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T), એક્સિસ બેન્ક, HDFC લાઇફ અને ઇન્ડિગો (IndiGO)ના શેરમાં 4 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. વિમાન કંપની ઇન્ડિગોના શેરમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ તેલની કિંમતમાં વધારો છે, જે તેના સંચાલન ખર્ચમાં વધારો કરવાની ધારણા છે.
સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સનું પ્રદર્શન
બજારમાં વ્યાપક વેચવાલીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેન્ક ઇન્ડેક્સમાં 3 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો હતો. નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ, નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ પણ 2-2 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા હતા.
ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળો
બજારમાં આ મંદી પાછળનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ભારે ઉછાળો છે. ઇરાન દ્વારા કતારના 'રાસ લાફાન' ગેસ પ્લાન્ટ (વિશ્વના સૌથી મોટા LNG હબમાંથી એક) પર મિસાઇલ હુમલા બાદ વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠાને લઇને ડર ઉભો થયો છે. જવાબમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા ઇરાનના દક્ષિણ પાર્સ ગેસ વિસ્તાર અને તેલ માળખા પર કરવામાં આવેલા હુમલાઓએ આગમાં ઘી નાખવાનું કામ કર્યું છે.
આ તણાવ વચ્ચે બ્રેટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ લગભગ 5 ટકા વધીને 112.83 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પહોંચી ગઇ છે, જે તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ $112.87ની નજીક છે. દરમિયાન, WTI ક્રૂડ પણ પ્રતિ બેરલ $100.02 પર ટ્રેડ થઇ રહ્યું છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
ચોઇસ બ્રોકિંગના રિસર્ચ એનાલિસ્ટ હિતેશ ટેલર અનુસાર, "ટેકનિકલી, નિફ્ટી માટે 23,250-23,150નું સ્તર તાત્કાલિક સપોર્ટનું કામ કરશે જ્યારે 23,900-23,950ના સ્તરે રેજિસ્ટેન્સ જોવા મળે છે. RSI 37.04ના સ્તર પર છે, જે ઓવરસોલ્ડ ઝોનમાંથી રિકવરીના સંકેત આપી રહ્યો છે પરંતુ મજબૂતી માટે બજારનું રેજિસ્ટેન્સ લેવલ ઉપર ટકવું જરૂરી છે."
એશિયન બજારમાં હાહાકાર
માત્ર ભારત જ નહીં પણ વૈશ્વિક બજારોમાં પણ નબળાઇ જોવા મળી હતી. જાપાનના નિક્કેઇ, હોંગકોંગના હેંગ સેંગ અને દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી ઇન્ડેક્સ પણ 3 ટકા સુધી ઘટીને બંધ થયા હતા.
