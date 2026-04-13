લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર: સેન્સેક્સ 1600 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 23650ની નીચે
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી બાદ આજે વેપારી અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે શેર બજારમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો હતો
Published : April 13, 2026 at 9:58 AM IST
મુંબઇ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી બાદ આજે વેપારી અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે શેર બજારમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર BSEનું 30 શેર ધરાવતું સેન્સેક્સ ખુલતાની સાથે જ 1600 અંક નીચે આવી ગયું હતું. નિફ્ટીની વાત કરીએ તો તે પણ ખુલતાની સાથે જ 490 અંકની આસપાસ આવી ગયું હતું.
અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે વાતચીત નિષ્ફળ જતા ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત વધ્યા બાદ નવી જિયોપોલિટિકલ ચિંતાઓને કારણે ભારતીય શેર બજાર લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા હતા. ભારતીય ઇન્ડેક્સમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 23600ની નીચે આવી ગયું હતું.
નિફ્ટી પર કોલ ઇન્ડિયા, ONGC અને સનફાર્મા મોટા ફાયદામાં રહ્યા હતા જ્યારે ઇન્ડિગો, બજાજ ફાઇનાન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, આયશર મોટર્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, HDFC બેન્ક, શ્રીરામ ફાઇનાન્સના શેર લૂઝમાં રહ્યા હતા.
ખુલતાની સાથે જ તૂટ્યું શેર માર્કેટ
સોમવારે શેર માર્કેટમાં વેપારની શરૂઆત ઘટાડા સાથે થઇ હતી. શુક્રવારે 77,550 પર બંધ થયેલુ શેર બજાર આજે 75,937 પર ખુલ્યુ અને થોડી વારમાં જ આ 75,868 અંક તૂટી ગયું હતું. નિફ્ટી-50 પણ આ રસ્તા પર ચાલ્યુ હતું. શુક્રવારે 24,050ની તુલનામાં આજે આ 23,589 પર ઓપન થયું હતું.
શેર બજારમાં આવેલા ઘટાડા બાદ રોકાણકારો ચોકી ગયા હતા. તમામ લોકો પરેશાન જોવા મળતા હતા.સૌથી વધુ તુટેલા શેરની વાત કરીએ તો ઇન્ડિગોના શેરમાં 4 ટકા, મારૂતિમાં 3 ટકા, બજાજ ફાઇનાન્સમાં 2.90 ટકા, રિલાયન્સમાં 2.70 ટકા અને HDFC બેન્કના શેરમાં 2.60 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
