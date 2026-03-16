શેર બજારમાં તેજી: ત્રણ દિવસના ભારે ઘટાડા બાદ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં થોડો સુધારો
ભારે ઘટાડા બાદ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં HDFC અને SBI જેવા શેરમાં વેલ્યૂ બાઇંગથી સુધારો થયો જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલ પડકાર બનેલો છે.
Published : March 16, 2026 at 10:17 AM IST
Updated : March 16, 2026 at 10:32 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે સોમવારનો દિવસ રાહત ભરેલો રહ્યો હતો. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં વેપારી સત્રમાં ભારે વેચવાલી બાદ અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે શરૂઆતના વેપારમાં ઉતાર-ચઢાવ બાદ BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટીમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. આ રિકવરી મુખ્ય રીતે દિગ્ગજ શેર જેવા HDFC બેન્ક અને SBIમાં 'વેલ્યૂ બાઇંગ' (સસ્તા ભાવ પર ખરીદી)ને કારણે શક્ય થઇ છે.
શરૂઆતમાં વેપારની સ્થિતિ
સોમવાર સવારે બજારની શરૂઆત ઘટાડા સાથે થઇ હતી. એક સમયે 30 શેર ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 179.31 અંક ઘટીને 74,384.61 પર આવી ગયું હતું જ્યારે નિફ્ટી પણ 53.1 અંક ઘટીને 23,098ના સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું. જોકે, નીચલા સ્તર પર રોકાણકારોના રસ વધતા બજારે જોરદાર વાપસી કરી છે. થોડા સમયમાં સેન્સેક્સ 342.02 અંક ચઢીને 74,899.76 પર અને નિફ્ટી 88.55 અંકની તેજી સાથે 23,240.95 પર વેપાર કરવા લાગ્યું છે.
FPIની ઐતિહાસિક વેચવાલી
બજારમાં ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ વિદેશી રોકાણકારો (FPIs) દ્વારા કરવામાં આવતી વેચવાલી છે. માર્ચ મહિનામાં અત્યાર સુધી (13 માર્ચ સુધી) FPIએ ભારતીય બજારમાંથી કુલ 54,455 કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચી લીધા છે. ખાસ વાત આ છે કે માર્ચમાં અત્યાર સુધી દરેક ટ્રેડિંગ સત્રમાં, વિદેશી રોકાણકારોએ 'નેટ સેલર્સ' તરીકે કામ કર્યું છે. બેન્કિંગ નિષ્ણાત અજય બગ્ગા અનુસાર, "FPIs માત્ર શેર વેચી નથી રહ્યા પણ તે ઇન્ડેક્સ ફ્યૂચર્સમાં ભારે 'શોર્ટ પોઝિશન્સ' બનાવીને બજારમાં વધુ નોંધપાત્ર ઘટાડા પર દાવ લગાવી રહ્યા છે."
ક્રૂડ ઓઇલ અને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ
વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળાએ ચિંતા વધારી દીધી છે. બ્રેંટ ક્રૂડ વર્તમાનમાં 104 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર વેપાર કરી રહ્યું છે જ્યારે સ્થાનિક બજારમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 1,58,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ઉચ્ચ સ્તર પર બનેલી છે. ચાંદીની કિંમતમાં સોમવારે 3.25 ટકાના ઘટાડા સાથે જોવા મળી હતી જે 2,59,279 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર આવી ગઇ છે.
ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને ભવિષ્યનો રસ્તો
સેબી રજિસ્ટર્ડ વિશ્લેષક સુનીલ ગુર્જર અનુસાર, નિફ્ટી 50એ એક મહત્ત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલને તોડી દીધો છે જે ચાર વર્ષમાં તેનું સૌથી ખરાબ અઠવાડિક પ્રદર્શન છે. જો બજાર આ સ્તરથી નીચે રહે છે તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. હવે રોકાણકારોની નજર 'સુપર વીક' દરમિયાન કેન્દ્રીય બેન્કોની કોમેન્ટ્રી પર ટકેલી છે જેનાથી બજારને દિશા મળી શકે છે.
વૈશ્વિક બજારની સ્થિત
જાપાનનું નિક્કેઇ 1.05 ટકા ઘટ્યુ છે જ્યારે હોંગકોંગનું હેન્ગસેન્ગમાં 0.5 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. અમેરિકન બજાર શુક્રવારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું, જેની અસર સોમવારે ભારતીય બજારમાં સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી હતી.
