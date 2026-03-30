લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર: સેન્સેક્સ 1000 પોઇન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 22500ની નીચે; રોકાણકારોના 6.75 લાખ કરોડ ધોવાયા
Published : March 30, 2026 at 9:41 AM IST
મુંબઇ: નબળા ગ્લોબલ સંકેતોને કારણે ભારતીય શેર બજારની નબળી શરૂઆત રહી હતી. ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 22,600ની નીચે આવી ગયુ હતું. સેન્સેક્સ 1,105.56 પોઇન્ટ અથવા 1.50 ટકા ઘટીને 72,477.66 પર આવી ગયું છે. નિફ્ટી 321.75 પોઇન્ટ અથવા 1.41 ટકા ઘટીને 22,497.85 પર હતું. લગભગ 649 શેરમાં તેજી જ્યારે 2120 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 187 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નથી.
સેન્સેક્સના 30 શેરમાં BEL,રિલાયન્સ અને પાવર ગ્રિડને છોડીને બાકી તમામ લાલ નિશાનમાં છે.
નિફ્ટી પર Axis બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, SBI,TMPV લૂઝર્સમાંથી એક હતા જ્યારે હિંડાલ્કો અને ONGC ગેન્સમાં હતા.
રોકાણકારોના 6.75 લાખ કરોડ રૂપિયા ડૂબ્યા
માર્કેટની ઓપનિંગ થતા જ રોકાણકારોના 6.74 લાખ કરોડ રૂપિયા ડૂબી ગયા હતા.
FIIsએ 4,367 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા
એક્સચેન્જ પ્રોવિઝનલ ડેટા અનુસાર, વિદેશી ઇન્વેસ્ટર્સ (FIIs/FPIs)એ 4,367 કરોડ રૂપિયાના ભારતીય શેર વેચ્યા છે, તેનાથી ઊંધુ સ્થાનિક ઇંસ્ટીટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (DIIs)એ 3,566 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા છે.
સેશન દરમિયાન, DIIsએ 37,579 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા અને 34,013 કરોડ રૂપિયાના વેચ્યા હતા. આ વચ્ચે FIIsએ 20,486 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા પરંતુ 24,854 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા.
અદાણી ગ્રીન એનર્જીએ રાજસ્થાનમાં 951 MW પાવર પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો
અદાણી ગ્રીન એનર્જીએ પોતાની અલગ અલગ સબ્સિડિયરી કંપનીઓ દ્વારા બૈયા, રાજસ્થાન (251 MW) અને ખાવડા, ગુજરાત (700 MW)માં કૂલ 951 MW પાવર પ્રોજેક્ટ્સને કોમર્શિયલી ચાલુ કર્યા છે.
આ પ્લાન્ટના ચાલુ થવાની સાથે AGELની કૂલ ઓપરેશનલ રિન્યૂએબલ જેનરેશન કેપેસિટી વધીને 18,933.3 MW થઇ ગઇ છે.
આ પણ વાંચો: