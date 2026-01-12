શેર બજારની લાલ નિશાન સાથે શરૂઆત, રૂપિયો નબળો પડ્યો; સેન્સેક્સ-નિફ્ટી તૂટ્યા
વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો અને વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવનો સ્થાનિક બજાર પર પ્રભાવ પડ્યો હતો
Published : January 12, 2026 at 10:11 AM IST
મુંબઇ: 12 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ભારતીય શેરબજાર નબળા દેખાવ સાથે ખુલ્યું હતું. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો અને વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવનો સ્થાનિક બજાર પર પ્રભાવ પડ્યો હતો. સવારે 9:22 વાગ્યે, BSE સેન્સેક્સ 95 પોઈન્ટ અથવા 0.44 ટકા ઘટીને 83,212 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 95 પોઈન્ટ અથવા 0.37 ટકા ઘટીને 25,588 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.
દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ₹90.23 અને ₹90.30 ની વચ્ચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. શરૂઆતના કારોબારમાં રૂપિયો 5 પૈસા ઘટીને 90.23 પર ખુલ્યો છે.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ બજારો પણ દબાણ હેઠળ
બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની સાથે વ્યાપક બજારમાં પણ ઘટાડો થયો. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.33 ટકા ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 0.57 ટકા ઘટ્યો. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારો હાલમાં જોખમ લેવાથી દૂર છે.
ક્ષેત્રીય કામગીરી નબળી
ક્ષેત્રીય મોરચે, ધાતુઓ અને FMCG સિવાય લગભગ તમામ ક્ષેત્રો ઘટાડામાં રહ્યા. ફાર્મા, રિયલ્ટી અને મીડિયા ક્ષેત્રોમાં 1.4 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ આ ક્ષેત્રોમાં વેચાણ દબાણ લાવી રહી છે.
વૈશ્વિક પરિબળોની અસર
નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ વહીવટીતંત્રની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ ભારત-યુએસ વેપાર કરારને વધુ જટિલ બનાવી રહી છે. વેનેઝુએલા કટોકટી, ઈરાન કટોકટી અને ગ્રીનલેન્ડ અંગે અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનોએ પણ વૈશ્વિક બજારોમાં ચિંતા વધારી છે.
એશિયન અને યુએસ બજારોની સ્થિતિ
જોકે, સવારના સત્રમાં એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રના બજારો ગ્રીન રંગમાં ટ્રેડ થયા હતા. ચીન, જાપાન, હોંગકોંગ અને દક્ષિણ કોરિયાના બજારોમાં વધારો નોંધાયો હતો. યુએસ બજારો પણ પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં મજબૂત રહ્યા હતા. વિશ્લેષકોના મતે, રોકાણકારો હવે ત્રિમાસિક પરિણામો અને મુખ્ય IT અને બેંકિંગ કંપનીઓના મેનેજમેન્ટની ટિપ્પણીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, જે નજીકના ભવિષ્યમાં બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે.
