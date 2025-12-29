ETV Bharat / business

ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર, સેન્સેક્સમાં સામાન્ય તેજી, નિફ્ટી 26,050ની ઉપર

સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીની તેજી સાથે શરૂઆત

ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર
ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 10:22 AM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર સામાન્ય તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યું છે. નિફ્ટી 17.00 અંક એટલે કે 0.07 ટકા તેજી સાથે 26,058ની આસપાસ અને સેન્સેક્સ 25 અંક એટલે કે 0.03 ટકાની સામાન્ય તેજી સાથે 85,065ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે.

સેન્સેક્સના 30 શેરમાંથી 16માં તેજી છે. નિફ્ટીના 50 શેરમાંથી 33 ઉપર વેપાર કરી રહ્યા છે. NSEના IT, મેટલ અને મીડિયા સેક્ટરમાં તેજી છે. ઓટો, રિયલ્ટી અને બેન્કિંગ નીચે છે.

કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો, ચાંદીની કિંમતો ઘટી

કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 80 ડૉલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરને પાર કર્યા બાદ ચાંદીની કિંમતો ઘટી છે. સોનુ પણ રેકોર્ડ ઊંચાઇથી થોડુ નીચે આવ્યું છે. રોકાણકારોએ તેમાં પ્રોફિટ બુક કર્યું અને જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન ઓછી થતા સેફ-હેવન ડિમાન્ડ પણ ઓછી થઇ ગઇ છે. સ્પૉટ ગોલ્ડ શુક્રવારે 4,549.71 ડૉલરના રેકોર્ડ હાઇ પર પહોંચ્યા બાદ, 0242 GMT સુધી 0.4 ટકા ઘટીને 4,512.74 ડૉલર પ્રતિ ઔસ થઇ ગયું હતું. સ્પૉટ સિલ્વર સેશનમાં પહેલા 83.62 ડૉલરના ઓલ ટાઇમ હાઇ પર પહોંચ્યા બાદ 1.3 ટકા ઘટીને 78.12 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું હતું.

કોર્ફોજ એનકોરા 100% શેર ખરીદશે

કોફોર્જે એડવેન્ટ ઇન્ટરનેશનલ,વારબર્ગ પિંક્સ અને અન્ય માઇનોરિટી શેર હોલ્ડર્સને એનકોરાના 100% શેર 17,032.6 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદવા માટે એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યું છે. આ ટ્રાન્જેક્શનની એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યૂ $2.35 બિલિયન છે.

બોર્ડે ક્વોલિફાઇડ ઇંસ્ટીટ્યૂશનલ પ્લેસમેન્ટ (QIP) દ્વારા $ 550 મિલિયન સુધીનો ફંડ ભેગુ કરવાને મંજૂરી આપી છે જેનો ઉપયોગ એનકોરામાં ટર્મ લોન ચુકવવા માટે કરવામાં આવશે. કોફોર્જના શેર 25.35 રૂપિયા અથવા 1.52 ટકા ઘટીને 1,647.90 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. તેને ઇંટ્રાડેમાં 1,712.30 રૂપિયાના હાઇ અને 1,642.25 રૂપિયા લો બનાવ્યો છે.

સીગલ ઇન્ડિયાને 1089 કરોડ રૂપિયાનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો

સીગલ ઇન્ડિયાની સબ્સિડિયરી કંપની સીગલ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સને મધ્ય પ્રદેશ રોડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન તરફથી ઇન્દોર-ઉજ્જેન ગ્રીનફિલ્ડ (એક્સેસ કંટ્રોલ) 4 લેન પાક્કી શોલ્ડર પ્રોજેક્ટ હાઇવે નિર્માણ માટે હાઇબ્રિડ એન્યુટી મોડ (HAM) પર લેટર ઓફ એવોર્ડ (LOA) મળ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટની બિડ કૉસ્ટ 1089 કરોડ રૂપિયા છે.

