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શેરબજારમાં જબરદસ્ત ઉછાળો, સેન્સેક્સ 1000 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, તો નિફ્ટી 24,000 પાર

અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ સોદાને કારણે શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી, સેન્સેક્સ 1,112 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 335 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, જ્યારે રૂપિયો 53 પૈસા મજબૂત થઈને 93.65 પર પહોંચ્યો.

શેરબજાર
શેરબજાર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 9:43 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 10:11 AM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે આજે સોમવારે સકારાત્મક વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. આજે 15 જૂનના રોજ, વૈશ્વિક બજારના સારા સંકેતોને કારણે ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો ઉછાળા સાથે ખુલ્યા હતા. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના પ્રારંભિક શાંતિ સોદાએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધાર્યો હતો, જેના કારણે નિફ્ટી 50 ફરી 24,000ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. હાલમાં, સેન્સેક્સ 1,126.36 પોઈન્ટ અથવા 1.49 ટકા વધીને 76,654.31 પર અને નિફ્ટી 339.25 પોઈન્ટ અથવા 1.44 ટકા વધીને 23,962.15 પર છે.

લગભગ 557 શેરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 65 શેર ઘટ્યા છે અને 40 શેરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. નિફ્ટી પર મુખ્ય લાભકર્તાઓમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, બજાજ ફાઇનાન્સ, એલએન્ડટી અને ટીએમપીવીનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ONGC, સિપ્લા અને અપોલો હોસ્પિટલના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, સોમવારે ડૉલરની સરખામણીએ ભારતીય રૂપિયો 94.68 પર ખુલ્યો, જોકે શુક્રવારે તે 95.11 પર બંધ થયો હતો.

Last Updated : June 15, 2026 at 10:11 AM IST

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