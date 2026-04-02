લાલ નિશાનમાં ખૂલ્યું ભારતીય શેર માર્કેટ, સેન્સેક્સ 1500 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટીમાં પણ મોટો ઘટાડો
ટ્રમ્પના નિવેદન અને પશ્ચિમ એશિયા તણાવથી સેન્સેક્સમાં મોટો કડાકો નોંધાયો હતો. ક્રૂડ ઓઈલમાં પણ ભારે ઉથાળો રહ્યો.
Published : April 2, 2026 at 10:36 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારો માટે આજનો દિવસ "બ્લેક થર્સડે" જેવો સાબિત થયો. મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષ અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા આપવામાં આવેલા કડક નિવેદનો અને શાંતિ માટે સ્પષ્ટ રોડમેપના અભાવે વૈશ્વિક સ્તરે રોકાણકારોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું. તેની સીધી અસર દલાલ સ્ટ્રીટ પર જોવા મળી, જ્યાં બજારો ખુલતાની સાથે જ રોકાણકારોએ અબજો રૂપિયા ગુમાવ્યા.
બજારની સ્થિતિ: ભારે ઘટાડા સાથે શરૂઆત
ગુરુવારે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 872 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 72,262 પર ખુલ્યો; જોકે, જેમ જેમ ટ્રેડિંગ આગળ વધતું ગયું, તે વધુ નીચે ગયો. ટ્રેડિંગના પહેલા કલાકમાં જ, સેન્સેક્સમાં 1,490 પોઈન્ટ (2.04%)નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) બેન્ચમાર્ક, નિફ્ટી 50, પણ 1.31% અથવા 300 પોઈન્ટ ઘટીને 22,383 ના સ્તરે ખુલ્યો. બજારમાં વધતી જતી ગભરાટ વચ્ચે, વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ (ઇન્ડિયા VIX) 5% થી વધુ વધ્યો, જે 26.27 ના નિર્ણાયક સ્તરે પહોંચ્યો.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
ટ્રમ્પની ચેતવણી
તાજેતરના સંબોધનમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે કોઈ નક્કર યોજના રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા; તેના બદલે, તેમણે ઈરાન જેવા દેશોને ચેતવણી આપી કે તેમને "પથ્થર યુગ" માં પાછા મોકલી શકાય છે. આનાથી બજાર એવું માનવા લાગ્યું કે, ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થવાને બદલે, સંઘર્ષ વધુ વધશે અને વધુ ગંભીર વળાંક લેશે.
કાચા તેલના ભાવમાં વધારો
યુદ્ધનો ભય વધુ તીવ્ર બનતા, વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ઉથલપાથલ મચી ગઈ. બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ 5.24% વધીને $106.47 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું. ભારત જેવા તેલ આયાત કરતા રાષ્ટ્ર માટે, આ એક મહત્વપૂર્ણ આર્થિક પડકાર ઉભો કરે છે.
વિદેશી રોકાણકારો (FII) દ્વારા વેચાણ
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ બુધવારે જ ₹8,331 કરોડના શેર વેચીને પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું, જેના કારણે સ્થાનિક બજાર પર દબાણ વધ્યું હતું.
સેક્ટર અને સ્ટોક પર્ફોર્મન્સ
બજારમાં વ્યાપક વેચાણ જોવા મળ્યું. બેંકિંગ, ઓટો, આઇટી, રિયલ્ટી અને મેટલ ક્ષેત્રોના સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. નિફ્ટીના મુખ્ય શેર્સમાં સન ફાર્મા, ઇન્ડિગો, એશિયન પેઇન્ટ્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, એક્સિસ બેંક અને ટ્રેન્ટને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી મધ્ય પૂર્વમાંથી શાંતિના સંકેતો ન આવે ત્યાં સુધી બજાર આ રીતે 'ઘટના-આધારિત' રહેશે. જોકે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) તેમના ખરીદીના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે, પરંતુ વૈશ્વિક અસ્થિરતાને કારણે આ અપૂરતા સાબિત થઈ રહ્યા છે. હાલમાં, રોકાણકારોને સાવચેત રહેવા અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: