Stock Market Today: માર્કેટમાં ઉતાર-ચડાવ બાદ રિકવરી, સેન્સેક્સ 82,250ની ઉપર, નિફ્ટી પણ 25,280ને પાર
આજનું શેરબજાર: શરૂઆતી અસ્થિરતા બાદ, શેરબજારના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સુધારો જોવા મળ્યો.
Published : November 19, 2026 at 10:36 AM IST
નવી દિલ્હી: ગુરુવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં શરૂઆતી કારોબાર દરમિયાન અસ્થિરતા જોવા મળી હતી. પ્રી-ઓપનિંગ સેશનમાં મજબૂત શરૂઆત બાદ, બજારમાં શરૂઆતી કારોબાર દરમિયાન ઘટાડો નોંધાયો હતો; જોકે, રોકાણકારો દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક કરવામાં આવેલી ખરીદીને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેને નુકસાનમાંથી રિકવર થવામાં મદદ મળી.
દરમિયાન, કરન્સી બજારમાં, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 93.44 ના સ્તરે સ્થિર ખુલ્યો, જે રૂપિયા માટે એક સ્થિર શરૂઆત સૂચવે છે.
પ્રી-ઓપનિંગ પછી રિકવરી
શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંકોએ પ્રી-ઓપનિંગ સેશનમાં મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. બીએસઈ (BSE) સેન્સેક્સ 42 પોઈન્ટ (0.05%) વધીને 82,074.16 પર ખુલ્યો, જ્યારે એનએસઈ (NSE) નિફ્ટી 47.85 પોઈન્ટ (0.19%) વધીને 25,210.55 પર ખુલ્યો.
જોકે, શરૂઆતી કારોબારમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું. સેન્સેક્સ 206.12 પોઈન્ટ ઘટીને 81,837.27 પર આવી ગયો અને નિફ્ટી 78.10 પોઈન્ટ ઘટીને 25,145.70 પર પહોંચ્યો. જોકે, બજારે ટૂંક સમયમાં જ ફરી સ્થિતિ સંભાળી લીધી.
ત્યારબાદ, બીએસઈ સેન્સેક્સ 56.33 પોઈન્ટ (0.07%) વધીને 82,088.14 પર કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી 50 પણ 38.00 પોઈન્ટ (0.15%) વધીને 25,266.20 પર પહોંચ્યો. આ રિકવરી બજારમાં ઉપર તરફનું વલણ સૂચવે છે, જેને રોકાણકારોની સાવચેતીભરી ખરીદીનું સમર્થન મળ્યું છે.
અગાઉના સેશનમાં શું થયું હતું?
મુખ્ય સૂચકાંકોને ઊંચા સ્તરે વેચવાલીના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. નિફ્ટી 159 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સમાં 500 પોઈન્ટનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. સેક્ટરની વાત કરીએ તો, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન પીએસયુ (PSU) બેંકોમાં ખરીદીનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે કન્ઝ્યુમર અને મેટલ સેક્ટરમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. કન્ઝ્યુમર સેક્ટરમાં 3.10% અને મેટલ સેક્ટરમાં 2.45% નો ઘટાડો થયો હતો.
નિષ્ણાતો શું કહે છે?
કોટક નિયોના ઇક્વિટી રિસર્ચ હેડ, શ્રીકાંત ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, બજારની શરૂઆત ધીમી રહી હતી અને ત્યારબાદ ઊંચા સ્તરો પર સતત વેચવાલી જોવા મળી હતી, જેના પરિણામે દૈનિક ચાર્ટ પર બિયરિશ કેન્ડલ બની છે. આ સંકેત આપે છે કે વર્તમાન સ્તરોથી બજારમાં વધુ નરમાઈ જોવા મળી શકે છે.
જોકે, નિષ્ણાતનું માનવું છે કે ટૂંકા ગાળા માટે બજારનું વ્યાપક માળખું હજુ પણ સકારાત્મક છે. ઊંચા સ્તરો પર થોડી 'પ્રોફિટ-બુકિંગ' થઈ શકે છે, જેનું કારણ કામચલાઉ ધોરણે બજારનું 'ઓવરબોટ' સ્થિતિમાં હોવું હોઈ શકે છે.
ડે-ટ્રેડર્સ માટે, 25400/82500 ની શ્રેણી તાત્કાલિક 'રેઝિસ્ટન્સ ઝોન' તરીકે કામ કરશે. જ્યાં સુધી બજાર આ સ્તરોની નીચે ટ્રેડ કરશે, ત્યાં સુધી નરમાઈનું વાતાવરણ જળવાઈ રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે બજાર ફરીથી 25,050–25000/81,500–81,300 ની શ્રેણી સુધી નીચે આવી શકે છે.
બીજી તરફ, જો બજાર 25,500/82,800ની ઉપર ટકી રહે છે, તો ફરીથી તેજીનો માહોલ બની શકે છે અને બજાર 25,600–25,800/83,100–83,800 ના સ્તરો તરફ આગળ વધી શકે છે. હાલમાં, બજાર એક ચોક્કસ શ્રેણીમાં ફસાયેલું જણાય છે, જ્યાં ઊંચા સ્તરો પર વેચવાલી અને નીચા સ્તરો પર ખરીદદારી—બંને સક્રિય છે. આવી સ્થિતિમાં, રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લે અને મહત્વપૂર્ણ સ્તરો પર નજીકથી નજર રાખે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ સમાચાર માત્ર માહિતીના હેતુ માટે આપવામાં આવ્યા છે. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો. ETV Bharat કોઈપણ પ્રકારની રોકાણ સલાહ આપતું નથી.)