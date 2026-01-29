આર્થિક સર્વેક્ષણ પહેલાં સેન્સેક્સ 347 પોઈન્ટ ગગડ્યો, રૂપિયો 92.00 ના ઐતિહાસિક તળીયે
ભારતીય શેરબજાર આજે સપાટ ખુલ્યું ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 92.00ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે ગબડ્યો છે.
મુંબઈ: આજે ગુરુવારે સવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. સંસદમાં આર્થિક સર્વે 2025-26 રજૂ થાય તે પહેલાં રોકાણકારોએ સાવચેતીપૂર્વક વેચવાલી કરી, જેના કારણે મુખ્ય સૂચકાંકો લાલ રંગમાં સરકી ગયા.ખાસ કરીને આઈટી ક્ષેત્રમાં નબળાઈ અને વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતોએ સ્થાનિક બજાર પર દબાણ વધાર્યુ છે.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની સ્થિતિ
સવારે 09.30 વાગ્યાની આસપાસ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 347 પોઈન્ટ અથવા 0.42% ઘટીને 81,997 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પોઈન્ટ ઘટીને 25,26ની સપાટી પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે છેલ્લા બે દિવસમાં જોવા મળેલી તેજી ફક્ત પ્રી-બજેટ શોર્ટ-કવરિંગ હતી, જે હવે ઓછી થઈ ગઈ છે.
IT શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો, મેટલ અને PSU બેંકોમાં સુધારો
આજના કારોબારમાં, નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ 1.29% ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. તેનાથી વિપરીત, મેટલ, PSU બેંક અને રિયલ્ટી સેક્ટરમાં ખરીદી જોવા મળી છે. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 1.76% અને PSU બેંક ઇન્ડેક્સ 0.70% વધી રહ્યો છે, જે બજારને ટેકો આપે છે. તેલ અને ગેસ ક્ષેત્ર પણ લગભગ 0.78% ના વધારા સાથે ગ્રીન ઝોનમાં છે.
રૂપિયામાં ઐતિહાસિક ઘટાડો
શેરબજારની સાથે, ચલણ બજારમાંથી ચિંતાજનક સમાચાર પણ આવ્યા. આજે શરૂઆતના કારોબારમાં ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 92.00 ના સ્તરને પાર કરી ગયો. આ રૂપિયાનું અત્યાર સુધીનું સૌથી નીચું સ્તર છે. ડોલરની મજબૂતાઈ અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત ઉપાડને કારણે રૂપિયા પર નોંધપાત્ર દબાણ આવ્યું છે.