ETV Bharat / business

નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે બજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર, IT શેરો પર દબાણ

નબળા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે આજે 4 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ભારતીય શેરબજાર થોડા ઘટાડા સાથે ખુલ્યું.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 10:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે એટલે કે, બુધવારે બજાર આંશિક ઘટાડા સાથે ખુલ્યું. 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 487 પોઈન્ટ ઘટીને 83,252 પર ખુલ્યો. જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 પણ 52 પોઈન્ટ ઘટાડા સાથે 25,675 પર ખુલ્યો.

નબળા વૈશ્વિક સંકેતોએ સ્થાનિક બજારને અસર કરી. જોકે, ભારત-યુએસ વેપાર સોદા અંગે હકારાત્મક અપેક્ષાઓ રહે છે, અને રોકાણકારો કરારની વિગતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ

વોલ સ્ટ્રીટ પર ટેક શેરોમાં વેચવાલીથી યુએસ બજારો રાતોરાત નીચા સ્તરે બંધ થયા. આ અસર એશિયન બજારોને પણ અસર કરી, જેમાં બુધવારે મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. જાપાનનો નિક્કી 225 લગભગ 1.2% ઘટ્યો, જ્યારે ટોપિક્સ 0.39% ઘટ્યો. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 0.4% વધ્યો, અને કોસ્ડેક 1% થી વધુ વધ્યો. હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ફ્યુચર્સ નબળો ખુલવાનો સંકેત આપે છે.

ગિફ્ટ નિફ્ટી 25,824 ની આસપાસ ટ્રેડ થયો, જે તેના અગાઉના બંધ કરતા લગભગ 7 પોઈન્ટનો પ્રીમિયમ દર્શાવે છે. આ ભારતીય બજાર માટે ફ્લેટ ઓપનિંગ સૂચવે છે.

યુએસ બજારોમાં ઘટાડો

મંગળવારે યુએસ શેરબજારોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 0.34% ઘટીને 49,240 પર બંધ થયો. S&P 500 અને Nasdaq માં પણ નબળાઈ જોવા મળી.

ટેક શેરોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet અને Amazon ના શેર 1% થી 3% સુધી ઘટ્યા. કેટલીક સોફ્ટવેર અને ટેક કંપનીઓના શેરમાં 7% થી 11% સુધીનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો.

TAGGED:

STOCK MARKET OPENING
STOCK MARKET NEWS
BSE NSE NIFTY SENSEX
STOCK MARKET LIVE UPDATES
STOCK MARKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.