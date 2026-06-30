શેર બજારની મજબૂત શરૂઆત: સેન્સેક્સમાં 277.14 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી પણ ગ્રીન નિશાનમાં ખુલ્યો
વૈશ્વિક બજારના મિશ્ર સંકેતો છતા ઘરેલુ રોકાણકારોના સકારાત્મક વલણને કારણે મંગળવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને ઇન્ડેક્સ ગ્રીન નિશાનમાં ખુલ્યા હતા.
Published : June 30, 2026 at 10:22 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે આજના દિવસે સારી તેજી સાથે શરૂઆત થઇ છે. વૈશ્વિક બજારના મિશ્ર સંકેતો છતા ઘરેલુ રોકાણકારોના સકારાત્મક વલણને કારણે મંગળવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને ઇન્ડેક્સ ગ્રીન નિશાનમાં ખુલ્યા હતા. આ તેજીને કારણે રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
બજારની સ્થિતિ
વેપારની શરૂઆત થતા જ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો મુખ્ય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 277.14 અંક (0.36%)ની તેજી સાથે 77,005.51ના સ્તરે ખુલ્યો હતો. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી પણ 85.80 અંક (0.35%) ઉછાળા સાથે 24,032.05 પર પહોંચી ગયો હતો. બજાર ખુલ્યા બાદથી બેન્કિંગ અને રિયલ્ટી શેરમાં સારી ખરીદી જોવા મળી હતી.
સેક્ટરોનું પ્રદર્શન
આજના વેપારમાં અલગ અલગ સેક્ટરમાં મિશ્ર અસર જોવા મળી રહી છે:
તેજી ધરાવતા સેક્ટર: રિયલ્ટી સેક્ટર (Nifty Realty) સૌથી આગળ રહ્યું અને તેમાં 0.54%ની તેજી જોવા મળી હતી. આ સિવાય પ્રાઇવેટ બેન્ક અને ઓટો સેક્ટરના શેરમાં 0.45% સુધીનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. કેમિકલ, સરકારી બેન્ક (PSU Banks), ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને હેલ્થ કેરના શેરમાં પણ સારી ખરીદી થઇ હતી.
ઘટાડો ધરાવતા સેક્ટર: બીજી તરફ IT સેક્ટરમાં 0.18% અને મેટલ સેક્ટરમાં 0.13%નો સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે. FMCG સેક્ટર પણ સામાન્ય દબાણમાં જોવા મળ્યું હતું.
નુકસાન ધરાવતા મુખ્ય શેર: નિફ્ટીની મોટી કંપનીમાંથી આયશર મોટર્સ, ટાટા કંજ્યૂમર, હિંડાલ્કો, HDFC લાઇફ અને ડૉ.રેડ્ડીઝના શેરમાં શરૂઆતના વેપારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
જાણકારો શું કહે છે?
બજારના જાણકારોનું માનવું છે કે આ સમયે બજારમાં કોઇ મોટુ નવું કારણ નથી, માટે આગામી કેટલાક દિવસ સુધી બજાર મર્યાદિત રેન્જમાં વેપાર કરે તેવી અપેક્ષા છે. હવે રોકાણકારોની નજર જૂન ત્રિમાસિકના પરિણામ પર ટકેલી છે.
જાણકારો અનુસાર, વેપારીઓએ ઉતાવળથી બચવું જોઇએ. નિફ્ટી માટે 24,200નો સ્તર પાર કરવો અથવા 23,800ના સ્તરથી નીચે જવું જ બજારની આગામી મોટી દિશા નક્કી કરશે.
વૈશ્વિક સંકેત અને ક્રૂડ ઓઇલની અસર
વિશ્વભરના બજારની વાત કરીએ તો અમેરિકાના બજારમાં કાલ રાત્રે સારી તેજી હતી, જ્યાં નૈસ્ડેક લગભગ 2% ચઢીને બંધ થયો હતો. એશિયામાં જાપાનનું નિક્કેઇ અને દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી તો 1%થી વધુ વધ્યા હતા પરંતુ હોંગકોંગનું હૈંગસેંગ 1% કરતા વધુ તૂટ્યું હતું. આ વચ્ચે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 0.66% તૂટીને 73.42 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગઇ છે જે ભારત જેવા તેલ આયાત કરતા દેશ માટે એક રાહતના સમાચાર છે.
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