ઘટાડા સાથે ખુલ્યું શેર બજાર, સેન્સેક્સ 1555 પોઈન્ટ તૂટ્યો, રોકાણકારોના 5 લાખ કરોડ સ્વાહા
શેર બજારમાં આજે ભારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધતા એશિયાના બજારમાં ઘટાડો નોંધાયો છે.
Published : March 23, 2026 at 10:30 AM IST
મુંબઈ: સોમવાર ભારતીય શેરબજાર માટે 'બ્લેક મન્ડે' સાબિત થયો. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સ્થાનિક રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને ભારે નુકસાન થયું છે. અઠવાડિયાના પહેલા જ ટ્રેડિંગ દિવસે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) નો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ 1,555.62 પોઈન્ટ (2.08%) ઘટીને 72,977.34 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નો નિફ્ટી 479.95 પોઈન્ટ (2.07%) ઘટીને 22,634.55 ના સ્તરે ખુલ્યો.
આ મોટા ઘટાડાને કારણે, ટ્રેડિંગની પ્રથમ થોડી મિનિટોમાં જ રોકાણકારોની ₹5 લાખ કરોડથી વધુની સંપત્તિ સ્વાહા થઈ ગઈ.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
- ઈરાન-ઇઝરાયલ-યુએસ સંઘર્ષ
મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલ સંઘર્ષ હવે ચોથા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી ગયો છે. તણાવ ઓછો થવાને બદલે વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે, જેના કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ સર્જાઈ રહ્યું છે.
- કાચા તેલના ભાવમાં વધારો
પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપના ભયને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $113 ની નજીક પહોંચી ગયા છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોના 80% થી વધુ આયાત કરે છે, તેથી તેલના ભાવમાં વધારો ફુગાવાને વેગ આપવા અને વેપાર નુકસાન વધવાનો ભય પેદા કરે છે.
- હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કટોકટી
વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ શિપિંગ માર્ગ 'સ્ટોટ ઓફ હોર્મુઝ' દ્વારા જહાજોની અવરજવર પર પ્રતિબંધો અંગેના અહેવાલોએ ઊર્જા બજારમાં હડકંપ મચાવ્યો છે.
- વિદેશી રોકાણકારો (FII) દ્વારા વેચાણ
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) સતત ભારતીય બજારમાંથી મૂડી પાછી ખેંચી રહ્યા છે. પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં, તેઓએ ₹5,518 કરોડના શેર વેચ્યા હતા.
આ શેર અને સેક્ટરમાં સૌથી વધારે ખરાબ અસર
બજારમાં વ્યાપક વેચાણ જોવા મળ્યું. મેટલ, પીએસયુ બેંક અને ઓટો સૂચકાંકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા હતા, જેમાં 3% સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. ટોચના નુકસાનકર્તાઓ: ટાટા સ્ટીલ, હિન્ડાલ્કો, એચડીએફસી બેંક, જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સના શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
વૈશ્વિક બજારનો ઓવરવ્યૂ
માત્ર ભારત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર એશિયન બજાર લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થયું. જાપાનનો નિક્કી 5%, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 6% અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ 3.5% સુધી ઘટ્યો હતો. યુએસ બજારોમાં પણ પાછલું સત્ર નકારાત્મક નોંધ પર બંધ થયું હતું.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી સંઘર્ષ ઓછો થવાના સંકેતો ન મળે ત્યાં સુધી બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે. નિફ્ટી માટે, 22,800 સ્તર જે અગાઉ મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે સેવા આપતું હતું હવે તૂટી ગયું છે; પ્રતિકાર હવે 23,400-23,600 ની રેન્જમાં જોવા મળી રહ્યો છે. વિશ્લેષકોએ રોકાણકારોને હાલ માટે ખરીદીથી દૂર રહેવા અને બજારમાં ઘટાડા પર ધીમે ધીમે મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સવાળા શેર એકઠા કરવાની સલાહ આપી છે.
