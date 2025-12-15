ઘટાડા સાથે ખુલ્યું શેરબજાર, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની નબળી શરૂઆત

ETV Bharat / business

ટેક્નોલોજી શેરોમાં વૈશ્વિક નબળાઈને કારણે આજે ભારતીય શેરબજાર નીચા સ્તરે ખુલ્યું હતું, જોકે મોટા કેપ્સમાં પરિભ્રમણ અને મજબૂત સ્થાનિક પ્રવાહ ઘટાડાને મર્યાદિત કરી શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 10:09 AM IST

મુંબઈ: આજે 15 ડિસેમ્બર સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે નબળાઈ સાથે શેરબજાર ખુલ્યું. શેરબજારો નીચા મથાળે ખુલ્યું, જેના કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં વ્યાપક વેચવાલીનો સંકેત મળ્યો. વોલ સ્ટ્રીટ અને સમગ્ર એશિયામાં નબળાઈએ આપણા બજારની શરૂઆતની ચાલ પર અસર કરી.

રોકાણકારો ફરીથી ટેકનોલોજી શેરોના ઊંચા મૂલ્યાંકન અંગે ચિંતિત હોય તેવું લાગે છે. આમ છતાં, બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે ઘટાડો મર્યાદિત હોઈ શકે છે, કારણ કે વ્યાપક બજાર લાર્જ-કેપ શેરોમાં પરિભ્રમણનો સંકેત આપી રહ્યું છે.

શરૂઆતના કારોબારમાં BSE સેન્સેક્સ લગભગ 280 પોઈન્ટ ઘટીને 84,989 પર નજરે પડ્યો, જે લગભગ 0.33 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. NSE નિફ્ટી પણ 81 પોઈન્ટ ઘટીને 0.31 ટકા ઘટીને 25,966 ની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. બજાર વિશ્લેષકોના મતે, રોકાણકારો વર્તમાન વાતાવરણમાં જોખમ લેવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યા છે.

