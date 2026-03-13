ETV Bharat / business

લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર, ઇરાન-અમેરિકા યુદ્ધના ભયમાં સેન્સેક્સ 516 અને નિફ્ટી 174 અંક તૂટ્યું

ઇરાન-અમેરિકા યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઇલની વધતી કિંમતોથી સેન્સેક્સ 516 અંક તૂટ્યું, મેટલ અને ITના શેરમાં ભારે વેચવાલી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 10:54 AM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે શુક્રવારની સવાર નિરાશાજનક રહી હતી. ખાડી દેશોમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે યુદ્ધના સમાચારોએ રોકાણકારોના ઉત્સાહ પર પાણી ફેરવી દીધુ છે. શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં જોરદાર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો જેને કારણે રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા ડુબી ગયા હતા.

સવારે 9:25 વાગ્યાના આંકડા અનુસાર, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નું સેન્સેક્સ 516 અંક (0.68%) તૂટીને 75,517 પર આવી ગયું હતું જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી 174 અંક (0.74%)ના ઘટાડા સાથે 23,464ના સ્તર પર વેપાર કરતું જોવા મળ્યું હતું. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં પણ 1%નો ઘટાડો નોંધાયો છે જે બજારમાં ચારે તરફ વેચવાલીના સંકેત છે.

ઘટાડાના મુખ્ય કારણ

ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત: ઇરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેનેઇ દ્વારા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કરવાની ધમકી બાદ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળો આવ્યો છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું તેલ આયાત કરે છે માટે વધતી કિંમત ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને રૂપિયા માટે મોટો ખતરો છે.

વૈશ્વિક બજારોનું દબાણ: અમેરિકન બજારમાં ભારે ઘટાડાની અસર ભારતીય બજાર પર પણ જોવા મળી હતી. નેસ્ડેક (Nasdaq)માં રાતો રાત 1.78%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. જાપાનનું નિક્કેઇ અને દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી પણ 1.5%થી વધુ તૂટી ચુક્યા છે.

વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલી: વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકાર (FIIs) સતત ભારતીય બજારમાંથી પૈસા કાઢી રહ્યા છે. એકલા 12 માર્ચે FIIsએ 7,049 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા.

સેક્ટરવાર પ્રદર્શન

બજારમાં માત્ર Nifty FMCG(0.41% તેજી) લીલા નિશાનમાં જોવા મળ્યું હતું, જેને રોકાણકારો સુરક્ષિત દાંવ માની રહ્યા છે, તેનાથી વિપરીત, મેટલ સેક્ટરમાં સૌથી વધુ 1.84%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. IT અને મીડિયા સેક્ટર પણ 1% કરતા નીચે ઘટી ગયા છે.

શું ભારતમાં તેલનું સંકટ જોવા મળશે?

જાણકારોનું કહેવું છે કે ભલે બજારમાં અસ્થિરતા છે પરંતુ ભારત પાસે અત્યારે ઇંધણની કમીનો ખતરો નથી. ભારત પાસે લગભગ 50-60 દિવસનો બફર સ્ટોક (ક્રૂડ ઓઇલ અને રિફાઇન્ડ ઇંધણ મળીને) હાજર છે. બજારની અસલી ચિંતા ઇંધણની ઉપલબ્ધતા નહીં પણ મોંઘવારી અને રૂપિયાની નબળાઇ છે.

