Stock Market open: સેન્સેક્સ 83,207 પર ખુલ્યો, નિફ્ટીની પણ ફ્લેટ શરૂઆત
એશિયન બજારોમાં સતત દબાણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે રોકાણકારો સાવધ બન્યા
Published : January 20, 2026 at 11:18 AM IST
મુંબઇ: નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે મંગળવારે ભારતીય શેરબજાર સ્થિર વલણ સાથે ખુલ્યા હતા. એશિયન બજારોમાં સતત દબાણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે રોકાણકારો સાવધ બન્યા છે. આ સિવાય સ્થાનિક બજારમાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સંભવિત વેપાર સમજૂતિને લઇને હજુ સ્થિતિ સ્પષ્ટ ના હોવાને કારણે પણ રોકાણકારો રાહ જોવાની રણનીતિ અપનાવી રહ્યા છે.
સેન્સેક્સ-નિફ્ટીની ફ્લેટ શરૂઆત
BSE બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 83,207 પોઈન્ટ પર નજીવા ઘટાડા સાથે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતના વેપારમાં તે સાંકડી શ્રેણીમાં વધઘટમાં રહ્યો. સવારે 9:20 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 27 પોઈન્ટ ઘટીને 83,219.28 પોઈન્ટ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બજારમાં હાલમાં કોઈ નોંધપાત્ર ખરીદીનો ઉત્સાહ કે નોંધપાત્ર વેચાણ દબાણ નથી.
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ લગભગ સપાટ 25,580 પર ખુલ્યો. શરૂઆતના વેપારમાં, તે 23 પોઈન્ટ ઘટીને 25,561 ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, રોકાણકારો હાલમાં મોટા દાવ લગાવવાનું ટાળી રહ્યા છે.
સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાં, ઇન્ટરનલ, બજાજ ફાઇનાન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ટ્રેન્ટ અને બજાજ ફિનસર્વના શેર લાલ નિશાનમાં હતા. બીજી તરફ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને આઇટીસીના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી.
બીજી તરફ અમેરિકામાં સોમવારે માર્ટિન લૂથર કિંગ જૂનિયર ડે નિમિત્તે વોલસ્ટ્રીટ બંધ રહ્યું હતું. પરિણામે, વૈશ્વિક બજારો અમેરિકાના સંકેતો મેળવી શક્યા નહતા, જેની અસર એશિયન અને ભારતીય બજારો પર પણ પડી હતી.
IPO બજારમાં હલચલ
પ્રાથમિક બજારામં ગતિવિધિઓ ચાલુ છે. મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટમાં શેડોફેક્સ ટેકનોલોજીસનો IPO આજે રોકાણ માટે ખુલશે. SME સેગમેન્ટમાં એરિટાસ વિનીલનો ઇશ્યૂ આજે બંધ થશે, જ્યારે ડિજિલોજિક સિસ્ટમ્સનો IPO રોકાણકારો માટે ખુલશે. વધુમાં અવાના ઇલેક્ટ્રોસિસ્ટમ્સના શેર આજે બજારમાં લિસ્ટેડ થશે, જેના પર રોકાણકારો નજીકથી નજર રાખશે.
