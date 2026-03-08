આ અઠવાડિયે પશ્ચિમ એશિયામાં સંકટ, ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત નક્કી કરશે શેર બજારની ચાલ: વિશ્લેષક
ઇરાન-ઇઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ રહ્યું તો શેર માર્કેટ પર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતનો પ્રભાવ પડશે.
Published : March 8, 2026 at 3:29 PM IST
નવી દિલ્હી: આ અઠવાડિયે શેર બજારની દિશા મુખ્ય રીતે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ સાથે જોડાયેલા ઘટનાક્રમ અને ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો પર તેના પ્રભાવથી નક્કી થશે. વિશ્લેષકોએ કહ્યું કે આ સિવાય વૈશ્વિક બજારના પરિણામ અને વિદેશી રોકાણકારોના વલણથી પણ રોકાણકારોની ધારણા પ્રભાવિત થશે.
રેલિગેયર બ્રોકિંગ લિમિટેડ રિસર્ચના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અજીત મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ અઠવાડિયે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ અને પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય ઘટનાક્રમ બજારની દિશાને પ્રભાવિત કરતા મુખ્ય બાહ્મ પરિબળો રહેશે. કેટલાક મુખ્ય મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા જાહેર કરવામાં આવશે, જે નજીકના ભવિષ્યની ધારણાને આકાર આપી શકે છે. સ્થાનિક મોરચે, રોકાણકારો 12 માર્ચના રોજ ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) ફુગાવાના ડેટા પર નજીકથી નજર રાખશે."
વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ 8.52 ટકા વધીને $92.69 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો છે. ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ અને સંપત્તિ ફર્મ એનરિચ મનીના CEO પોનમુડી આરે જણાવ્યું હતું કે, આગામી સપ્તાહ અસ્થિર રહેવાની શક્યતા છે, કારણ કે બજારની ધારણા ઘણી હદ સુધી પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવથી મોટાભાગે પ્રભાવિત થશે.
રોકાણકારો વૈશ્વિક ઘટનાક્રમો ખાસ કરીને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર નજર રાખશે કારણ કે ઊર્જા બજારો જોખમ લેવાની ક્ષમતાને પ્રભાવિત કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ગત અઠવાડિયે BSE સેન્સેક્સ 2,368.29 અંક અથવા 2.91 ટકા તૂટી ગયો હતો જ્યારે નિફ્ટી 728.2 અંક અથવા 2.89 ટકા ઘટી ગયો હતો.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડના મુખ્ય રોકાણ રણનીતિકાર વીકે વિજયકુમારે જણાવ્યું કે પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષને લઇને અનિશ્ચિતતા, બજારમાં સતત ઘટાડો, ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળા પ્રત્યે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાની સંવેદનશીલતા અને રૂપિયાના ઘટાડાએ FIIની વેચવાલી વધારી છે.
વિજય કુમારે જણાવ્યું કે જ્યાર સુધી સંઘર્ષના પરિણામ પર કોઇ સ્પષ્ટતા આવતી નથી અને ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડો થતો નથી ત્યાર સુધી FPI ખરીદદારના રૂપમાં બજારમાં પરત ફરવાની સંભાવના ઓછી છે, તેમણે જણાવ્યું કે બ્રેટ ક્રૂડનું 90 ડૉલરથી ઉપર હોવું ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને બજાર માટે ખરાબ સમાચાર છે.
