શેરબજારમાં નબળાઈ, 140 અંક તૂટ્યો સેન્સેક્સ, નિફ્ટી 25000ની નીચે
ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં આંશિક નબળાઈ જોવા મળી રહી છે. આજે સોમવારે ખુલેલા બજારમાં સેન્સેક્સ 140 પોઈન્ટ તૂટ્યો છે.
Published : November 9, 2026 at 10:19 AM IST
મુંબઈઃ દિવાળી મૂર્હુત ટ્રેડિંગમાં શેરબજારમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી હતી, રવિવારે સતત 7 દિવસની તેજીનો ક્રમ તૂટ્યા બાદ શરૂઆતી કારોબારમાં નિફ્ટી 50ને 25000ની સપાટી સુધી સ્પર્શતો જોઈ શકાયો. આજે બજાર ઉછાળા સાથે ખુલવાની શક્યતા હતી ત્યાં આંશિક નબળાઈ સાથે માર્કેટ ખુલ્યું છે.
પ્રારંભિક કારોબારમાં સેન્સેક્સ 60 પોઈન્ટ કે 0.07 ટકા ઘટીને 80,939ની સપાટી પર આવી ગયો હતો, એવું માનવામાં આવતું હતું કે, છેલ્લાં કેટલાંક દિવસોની જોરદાર તેજી બાદ હવે સૂચકાંકોમાં કંઈક ફેરફાર થઈ શકે છે.
આજે શેરબજારની શરૂઆતમાં સેન્સેક્સ 81,327.29ની સપાટી પર ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 50, 25,076.40ની સપાટી પર ખુલ્યો. ઓપનિંગ બાદ માર્કેટ તરત જ રેડ નિશાનમાં આવી ગયું હતું.