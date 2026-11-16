શેરબજારમાં રોનક છતાં પણ રોકાણકારો ચિંતિત, સેન્સેક્સમાં 693 પોઈન્ટનો ઉછાળો
બજારમાં તેજી હોવા છતાં, BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં રૂ. 70953 કરોડથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
Published : November 16, 2026 at 9:59 AM IST
મુંબઈઃ ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પહેલા દિવસે, આજે 16 નવેમ્બર, સોમવારે તેજી જોવા મળી રહી છે. બજાર ખુલતાની થોડી જ ક્ષણોમાં, સેન્સેક્સ તેના પાછલા બંધ ભાવથી 639 પોઈન્ટ વધીને 82,231.78 ની ટોચ પર પહોંચી ગયો. નિફ્ટી પણ તેના પાછલા બંધ ભાવથી 166 પોઈન્ટ વધીને 25,310.70 ની ટોચ પર પહોંચી ગયો.
જોકે, તેજીવાળા બજારમાં હોવા છતાં, BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં રૂ. 70953 કરોડથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. 13 નવેમ્બરના રોજ શેરબજારના બંધ સમયે, BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં રૂ. 511.37 લાખ કરોડનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોમવારે બજાર ખુલ્યાના થોડા જ સમયમાં, તે રૂ. 510.66 લાખ કરોડથી વધુ નોંધાયું. એટલે કે લગભગ રૂ. 70,953 કરોડનો ઘટાડો.