પ્રારંભિક તેજી બાદ, રેડ ઝોનમાં ફરી શેરબજાર, નિફ્ટી 13 પોઈન્ટ ઘટ્યો, ઓટો અને સિમેન્ટ શેરોમાં વેચવાલી નીકળી
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા અને Nvidia તરફથી સકારાત્મક સંકેતોને કારણે સ્થાનિક શેરબજાર શરૂઆતના કારોબારમાં રેડ ઝોનમાં સરકી ગયું.
Published : August 27, 2026 at 11:13 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસે આજે ગુરૂવારે સવારે મજબૂત શરૂઆત બાદ બજારમાં અચાનક કડાકો જોવા મળ્યો. મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો અને અમેરિકન ટેક કંપની Nvidia તરફથી બમ્પર પરિણામોને કારણે સ્થાનિક બજારો (સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50) વધારા સાથે ખુલ્યા. જોકે, બજારો આ લાભને ટકાવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. મુખ્ય ઓટો, બેંકિંગ અને સિમેન્ટ ક્ષેત્રના શેરોમાં નફા-બુકિંગે શરૂઆતના કારોબારમાં બંને સૂચકાંકોને લાલ રંગમાં ધકેલી દીધા.
પ્રારંભિક તેજી પછી બજારમાં ઘટાડો
ગુરુવારે બજાર મજબૂત શરૂઆત કરી. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 લગભગ 70 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,277.60 પર ખુલ્યો. દરમિયાન, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ પણ લગભગ 104 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 77,576.76ની સપાટી પર પહોંચ્યો.
જોકે, લાર્જ-કેપ શેરોમાં ટૂંક સમયમાં વેચવાલી શરૂ થઈ ગઈ. નિફ્ટી તેના અગાઉના બંધ 24,194.40 થી 13.35 પોઈન્ટ ઘટ્યો. તેવી જ રીતે, સેન્સેક્સે પણ તેના બધા ફાયદા ગુમાવ્યા અને 77,452.09 પર ટ્રેડ કર્યો. જોકે, બચતની કૃપા એ હતી કે સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરો (મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ) માં ખરીદી ચાલુ રહી, જેનાથી બજારને થોડો ટેકો મળ્યો.
બજારમાં આજે પસંદગીના શેરોમાં મજબૂત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે કેટલાક મોટા નામો દબાણ હેઠળ છે. બીજી તરપ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા અને Nvidia તરફથી સકારાત્મક સંકેતોને કારણે સ્થાનિક શેરબજાર શરૂઆતના કારોબારમાં રેડ ઝોનમાં સરકી ગયું.