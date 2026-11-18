શેરબજારમાં કડાકો, સેન્સેક્સ 250 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 25,350ની નીચે
નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે આજે 18 નવેમ્બરે ભારતીય ઈન્ડેક્સ નીચેની સપાટીએ ખુલ્યા, જ્યારે નિફ્ટી 25,300ની આસપાસ રહ્યો.
Published : November 18, 2026 at 9:45 AM IST
મુંબઈઃ ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે એટલે કે આજે બુધવાર 18 નવેમ્બરના રોજ કડાકો જોવા મળ્યો છે. ક્રૂડ ઓઇલ અને ડોલર ઇન્ડેક્સમાં મજબૂતાઇને કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો છે.
GIFT નિફ્ટી લાઇવ ચાર્ટ આજે ભારતીય શેરબજારની નબળી શરૂઆત દર્શાવે છે. GIFT નિફ્ટી 25,313 ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, જે નિફ્ટી ફ્યુચર્સના પાછલા બંધ કરતા 102.3 પોઈન્ટનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
બુધવારે શેરબજારની શરૂઆત નબળી રહી. શરૂઆતના સત્રમાં સેન્સેક્સ 150 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો હતો, અને શરૂઆતના સમયે ઘટાડો 250 પોઈન્ટથી વધુ થયો હતો. નિફ્ટી પણ 25,400 ની નીચે આવી ગયો હતો. શરૂઆતના વેપારમાં બજારમાં વધઘટ જોવા મળી હતી અને રોકાણકારો સાવધ રહ્યા હતા.
દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયાએ ચલણ બજારમાં થોડી મજબૂતાઈ દર્શાવી હતી. રૂપિયો ડોલર સામે 0.1 ટકા મજબૂત થઈને 93.47 ના તેના અગાઉના બંધ દરની તુલનામાં 93.4050 પર ખુલ્યો હતો. જોકે, શેરબજારમાં વેચવાલીના દબાણથી આ રૂપિયાની મજબૂતાઈ પર હાવી રહી.
TCS અને બજાજ ફિનસર્વમાં સૌથી વધુ વેચવાલી
TCS અને બજાજ ફિનસર્વમાં શરૂઆતના કારોબારમાં 2% સુધીનો ઘટાડો થયો. આ હેવીવેઇટ શેરોમાં વેચવાલીથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પર દબાણ આવ્યું. વૈશ્વિક સંકેતો અને સ્થાનિક ક્ષેત્રીય નબળાઈને કારણે રોકાણકારો નફો બુક કરતા દેખાયા.
ક્ષેત્રીય વલણ: ફાર્મા અને આરોગ્યસંભાળમાં ખરીદી
ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો પર નજર નાખતાં મોટાભાગના ક્ષેત્રો નબળા પડી રહ્યા છે. ધાતુઓ, ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓ, રસાયણો, FMCG, IT અને ઓટો શેરો દબાણ હેઠળ હતા. રિયલ્ટી અને નાણાકીય સેવાઓ પણ સુસ્ત રહ્યા. જોકે, ફાર્મા, મીડિયા, આરોગ્યસંભાળ અને મિડ-સ્મોલકેપ આરોગ્યસંભાળ સૂચકાંકોએ વલણને વટાવી દીધું અને સાધારણ વધારો નોંધાવ્યો. બજારમાં વ્યાપક સાવધાની વચ્ચે પસંદગીયુક્ત ખરીદીને પ્રતિબિંબિત કરતા તેલ અને ગેસ લગભગ સપાટ રહ્યા.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો
બુધવારે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો થયો, જે પ્રતિ બેરલ $93 ની નીચે સરકી ગયો. જ્યારે વેપારીઓ પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ વૈશ્વિક પુરવઠામાં સુધારાના સંકેતોનું પણ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.