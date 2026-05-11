રોકાણકારોના કરોડો ડૂબ્યા: PMની અપીલ બાદ જ્વેલરી દિગ્ગજ કંપનીઓના શેર વધુ તૂટ્યા!
પીએમ મોદીએ લોકોને એક વર્ષ સુધી બિન જરૂરી સોનું ન ખરીદવા માટે અપીલ કરી હતી, જેથી ફોરેન એક્સચેન્જ આઉટફ્લોનું દબાણ ઓછું થાય.
Published : May 11, 2026 at 5:01 PM IST
ચંચલ મુખર્જી
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આગામી વર્ષ માટે નાગરિકોને બિન-આવશ્યક સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કર્યા બાદ સોમવારે મુખ્ય ગોલ્ડ જ્વેલરી કંપનીના શેરમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો. સરકારના આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર હાલમાં પડી રહેલા દબાણને ઓછો કરવાનો છે.
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, પ્રધાનમંત્રીની અપીલથી સોનાના દાગીનાની માંગમાં સંભવિત ઘટાડા અંગે આશંકા વધી છે. આનાથી નજીકના ભવિષ્યમાં મોટા જ્વેલરી શોરૂમમાં વેચાણ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે. આ પરિસ્થિતિ એવા સમયે ઊભી થઈ છે જ્યારે સોનાના ભાવ પહેલાથી જ ખૂબ ઊંચા છે, અને આયાતના કારણે ભારતના વેપાર સંતુલન પર દબાણ બન્યું છે.
રવિવારે હૈદરાબાદમાં આપેલા ભાષણમાં પીએમ મોદીએ નાગરિકોને એક થવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષો અને વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતાને કારણે વધતી જતી મોંઘવારી અને સપ્લાય ચેન પડકારોનો સામનો કરવા માટે બધાનો સાથ જરૂરી છે. તેમણે લોકોને આગ્રહ કર્યો છે કે તેઓ એક વર્ષ માટે બિન-જરૂરી સોનું ન ખરીદે, જેથી દેશની વિદેશી મુદ્રા બહાર ન જાય. સાથે જ તેમણે રોજિંદા વપરાશના સમાનો માટે પણ "મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા" અને સ્થાનિક ઉત્પાદનો પસંદ કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.
#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, " ... gold purchases are another area where foreign exchange is used extensively... in the national interest, we must resolve not to purchase gold for a year, no matter how… https://t.co/lNWTmHlf4q pic.twitter.com/konOsJ7Okp— ANI (@ANI) May 10, 2026
NSE મુજબ, આજે ગોલ્ડ જ્વેલરી કંપનીઓના શેરમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો
- સ્કાય ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ્સ લિમિટેડના શેર આજના માર્કેટ સેશનમાં 6.66 % ઘટીને 505.20 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા, જે તેના અગાઉના બંધ ભાવ ₹541.25થી ઓછા છે.
- ટાઇટન કંપની લિમિટેડના શેર આજના બજાર સત્ર દરમિયાન 6.73% ઘટીને બપોરે પ્રતિ શેર ₹4,205.60 પર બંધ થયા હતા. જે પ્રતિ શેર ₹303.40નો ઘટાડો હતો. તેનો અગાઉનો બંધ ભાવ ₹4,509.00 ની નીચે છે.
- આજના બજાર સત્ર દરમિયાન સેનકો ગોલ્ડ લિમિટેડના શેર 8.52% ઘટીને ₹334.25 પ્રતિ શેર પર બંધ થયા હતા, જે 31.15 રૂપિયાનો શેર દીઠ ઘટાડો છે. અગાઉ તેના બંધ ભાવ ₹365.40 થી નીચે હતા.
- આજના બજાર સત્ર દરમિયાન થંગામાઇલ જ્વેલરી લિમિટેડના શેર 5.64% ઘટીને ₹4,007.10 પ્રતિ શેર પર બંધ થયા હતા. જે શેર દીઠ 239.60 રૂપિયાનો ઘટાડો છે. તેના અગાઉના બંધ ભાવ ₹4,246.70 પ્રતિ શેર કરતા નીચે છે.
- કલ્યાણ જ્વેલર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડના શેર આજના બજાર સત્ર દરમિયાન 9.27% ઘટીને ₹385.20 પ્રતિ શેર પર બંધ થયા છે, 39.35 રૂપિયાનો શેર દીઠ ઘટાડો છે. તેના અગાઉના બંધ ભાવ ₹424.55 થી નીચે છે.
પ્રધાનમંત્રીની અપીલનો જવાબ આપતા, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું: "મોદીજીએ ગઈકાલે જનતા પાસેથી બલિદાનની માંગ કરી હતી - સોનું ન ખરીદો, વિદેશ પ્રવાસ ન કરો, પેટ્રોલ ઓછું વાપરો, ખાતર અને રસોઈ તેલ પર કાપ મૂકો, મેટ્રોનો ઉપયોગ કરો અને ઘરેથી કામ કરો. આ ઉપદેશો નથી - તે નિષ્ફળતાના પુરાવા છે."
मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026
ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।
12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न…
ગાંધીએ આગળ લખ્યું, "12 વર્ષમાં, તેઓએ દેશને એવા વળાંક પર લાવી દીધો છે કે જનતાને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શું ખરીદવું અને શું ન ખરીદવું, ક્યાં જવું અને ક્યાં ન જવું. દર વખતે, તેઓ જવાબદારી જનતા પર ઢોળી દે છે જેથી તેઓ પોતે જવાબદારીથી બચી શકે. દેશ ચલાવવો હવે કોમ્પ્રોમાઇઝ્ડ પ્રધાનમંત્રી સક્ષમ નથી."
આ પણ વાંચો: