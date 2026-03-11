શેરબજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 1.72% ના મોટા કડાકા સાથે 76,863 પર બંધ
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને તેલના ઊંચા ભાવને કારણે શેરબજારમાં ભારે મંદી જોવા મળી; સેન્સેક્સ 1342 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 395 પોઈન્ટના ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા
Published : March 11, 2026 at 5:24 PM IST
મુંબઈ: બુધવાર ભારતીય શેરબજાર માટે "બ્લેક વેડનેસડે" સાબિત થયો. વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક વધારાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં ભારે ઘટાડો થયો. ભારે વેચાણ દબાણને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકોમાં 1.5% થી વધુનો ઘટાડો થયો.
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 1,342.27 પોઈન્ટ (1.72%) ઘટીને 76,863.71 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 394.75 પોઈન્ટ (1.63%) ઘટીને 23,866.85 પર બંધ થયો. બજારમાં આ ઘટાડાથી રોકાણકારોની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ નોંધપાત્ર ઘટાડા પાછળ ત્રણ મુખ્ય કારણો હતા:
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ: ઇઝરાયલ, ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વધતી લશ્કરી પ્રવૃત્તિએ રોકાણકારોને ડરાવી દીધા છે. ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પુરવઠામાં વિક્ષેપની સંભાવનાએ વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા વધારી છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આગ: યુદ્ધના ભય વચ્ચે, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $92 થી વધુ થઈ ગયા છે. ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતનો 85% આયાત કરે છે, તેથી તેલના વધતા ભાવ દેશની વેપાર ખાધ અને ફુગાવા પર સીધી અસર કરે છે.
FII દ્વારા ભારે વેચવાલી: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા ભારતીય બજારમાંથી સતત નાણાં ઉપાડવાથી પણ બજારમાં ઘટાડાનું એક મુખ્ય કારણ બન્યું.
સેક્ટરલ અપડેટ: ઓટો અને બેંકિંગને સૌથી વધુ ફટકો
આજના ઘટાડાથી ઓટો સેક્ટર સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું, જેમાં નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ 3.15% ઘટ્યો. આઇશર મોટર્સ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને બજાજ ઓટોના શેર 5% સુધી ઘટ્યા.
બેંકિંગ અને નાણાંકીય સેવાઓમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી. નિફ્ટી બેંક 2% થી વધુ ઘટીને 55,735 પર બંધ થયા. એક્સિસ બેંક, બજાજ ફાઇનાન્સ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને HDFC બેંક જેવા મુખ્ય શેરો લાલ નિશાન પર બંધ થયા. IT, FMCG અને રિયલ્ટી સેક્ટર પણ 1% ઘટીને 1.7% થઈ ગયા.
ડિફેન્સિવ સ્ટોક્સ બચાવમાં આવ્યા
બજારની આ ઉથલપાથલ વચ્ચે, કેટલાક ક્ષેત્રોએ મજબૂતી દર્શાવી. રોકાણકારોએ સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે ફાર્માસ્યુટિકલ અને હેલ્થકેર શેરો તરફ વળ્યા, જેના કારણે નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સમાં 0.41% નો વધારો થયો. તેલના વધતા ભાવ વચ્ચે નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇન્ડેક્સમાં પણ 0.18% નો નજીવો વધારો થયો.
બજારની અસ્થિરતાનું માપદંડ, ઇન્ડિયા VIX, 11% વધીને 20.98 પર પહોંચ્યો, જે દર્શાવે છે કે આગામી દિવસોમાં બજાર ખૂબ જ અસ્થિર રહી શકે છે. વિશ્લેષકો માને છે કે ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિ સ્થિર થાય ત્યાં સુધી રોકાણકારો "વેઈટ એન્ડ વૉચ" નો અભિગમ અપનાવી શકે છે.
