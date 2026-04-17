શેરબજાર લીલા નિશાનમાં: સેન્સેક્સ 142 પોઈન્ટ ઉછળ્યો; રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો

ઈઝરાયલ-લેબનોન યુદ્ધવિરામ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે ભારતીય શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી.

Published : April 17, 2026 at 10:34 AM IST

મુંબઈ: વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે શુક્રવારે ભારતીય શેરબજાર અસ્થિરતા સાથે ખુલ્યું, પરંતુ ટૂંક સમયમાં સુધર્યું. ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે 10 દિવસના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં વધારો થયો.

બજાર અપડેટ

શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થયા. સેન્સેક્સ લગભગ 142 પોઈન્ટ (0.18%) વધીને 78,130 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 50 28 પોઈન્ટ વધીને 24,224 પર પહોંચ્યો. જોકે, સેન્સેક્સ 12 પોઈન્ટ ઘટીને બજાર ફ્લેટ ખુલ્યું.

બજારમાં તેજીના મુખ્ય કારણો

યુદ્ધવિરામ અસર: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાતથી મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થયો છે, જેનાથી વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા ઓછી થઈ છે.

ક્રૂડ ઓઇલ રાહત: ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો આયાત કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.4% ઘટીને $97.99 પ્રતિ બેરલ થયું, જેનાથી ભારતીય અર્થતંત્ર અને રૂપિયામાં વધારો થયો.

FII ખરીદી: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ સતત બીજા દિવસે ખરીદી ચાલુ રાખી, જેનાથી બજારને ટેકો મળ્યો.

સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં તેજી

વ્યાપક બજારમાં (સ્મોલ-કેપ અને માઇક્રો-કેપ) મુખ્ય સૂચકાંકો કરતાં વધુ મજબૂત તેજી જોવા મળી રહી છે. નિફ્ટી માઇક્રો-કેપ 250 અને સ્મોલ-કેપ 250 સૂચકાંકો લગભગ 1% ના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. ક્ષેત્રીય રીતે, FMCG, રિયલ્ટી અને એનર્જી શેરોમાં સૌથી વધુ ખરીદી જોવા મળી રહી છે.

આ શેરોમાં અસ્થિરતા

ITC અને NTPC જેવા શેરોમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, ત્યારે વિપ્રો અને HDFC લાઇફમાં નુકસાન જોવા મળ્યું છે. વિપ્રોમાં લગભગ 2.5% ઘટાડો થયો છે.

બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે રોકાણકારોએ હજુ પણ સાવધાની રાખવી જોઈએ. વિશ્લેષકો ભલામણ કરે છે કે નિફ્ટી 24,500 ના સ્તરને પાર ન કરે અને ઉપર ટકી રહે ત્યાં સુધી મોટી નવી પોઝિશન ટાળવી જોઈએ. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, "રાહ જુઓ" ની વ્યૂહરચના વધુ સારી હોઈ શકે છે.

