ટ્રમ્પની સીઝફાયરની જાહેરાત બાદ શેર બજારમાં રોનક, સેન્સેક્સમાં 2572 પોઇન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23,800ની પાર

ટ્રમ્પની સીઝફાયરની જાહેરાત બાદ શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 9:45 AM IST

મુંબઇ: ઇન્ડિયન ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક BSE સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50ની 8 એપ્રિલે મજબૂત શરૂઆત થઇ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇરાન સાથે બે અઠવાડિયાના સીઝફાયરની જાહેરાત બાદ શેર બજારમાં પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતને જોતા નિફ્ટી 23,800 ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.

સેન્સેક્સ 2,596.03 પોઇન્ટ અથવા 3.48 ટકા વધીને 77,212.61 પર અને નિફ્ટી 767.25 પોઇન્ટ અથવા 3.32 ટકા વધીને 23,890.90 પર હતો. લગભગ 2534 શેર વધ્યા છે જ્યારે 166 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 82 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નથી.

ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, L&T, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, અદાણી પોર્ટ્સ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝેઝ નિફ્ટી પર મોટા ગેનર્સમાંથી એક હતા જ્યારે ONGC, કોલ ઇન્ડિયા અને ટેક મહિન્દ્રા લુઝર્સમાં હતા.

રૂપિયો 92.64 પર ખુલ્યો

બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 93ના બંધ ભાવના મુકાબલે 36 પૈસા વધીને 92.64 ડૉલર પર ખુલ્યો હતો.

શેર બજારમાં તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ઇરાન અને અમેરિકા વચ્ચે 2 અઠવાડિયા માટે સીઝફાયરની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, ઇરાન સાથે વિવાદિત મુદ્દા પર સંમતિ બની છે. ઇરાને કહ્યું- યુદ્ધ વિરામ સુધી હોર્મુઝ ખોલવામાં આવશે. 10 એપ્રિલે ઇસ્લામાબાદમાં આગામી તબક્કાની વાતચીત થવાની આશા છે. આ વચ્ચે સીઝફાયરથી માર્કેટે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. વિશ્વભરના બજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. ગિફ્ટ નિફ્ટીમાં 650 પોઇન્ટનો ઉછાળો આઆવ્યો છે. ડાઓ ફ્યૂચર્સમાં 900 પોઇન્ટ કરતા વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. એશિયન માર્કેટમાં જોરદાર ખરીદદારી જોવા મળી રહી છે.

આ સિવાય ઓઇલ સંકટથી વધેલા ટેન્શનને ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં અચાનક આવેલા ઘટાડાએ ઓછું કર્યું છે જે આ તેજી પાછળનું મોટું કારણ છે.

