શેરબજારમાં ઘટાડો; સેન્સેક્સ 150 પોઈન્ટ ઘટ્યો, નિફ્ટી પણ ઘટ્યો

શુક્રવારે શેરબજાર લાલ રંગમાં ખુલ્યું. શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 89.85 પર બંધ રહ્યો.

Published : December 26, 2025 at 11:28 AM IST

મુંબઈ: સ્થાનિક શેરબજારોમાં શુક્રવારે સુસ્તી જોવા મળી. શરૂઆતના સત્રમાં સેન્સેક્સ લગભગ 150 પોઈન્ટ ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી લગભગ 40 પોઈન્ટ ઘટ્યો. બેંક નિફ્ટીમાં પણ લગભગ 50 પોઈન્ટ ઘટાડો થયો. રોકાણકારો હાલ સાવચેતીભર્યા દેખાઈ રહ્યા છે.

સેન્સેક્સ તેના અગાઉના બંધની સરખામણીમાં 183 પોઈન્ટ ઘટીને 85,225 પર ખુલ્યો. નિફ્ટી 21 પોઈન્ટ ઘટીને 26121પર અને બેંક નિફ્ટી ૯૧ પોઈન્ટ ઘટીને 59092 પર ખુલ્યો. રૂપિયો પણ 6 પૈસા ઘટીને 89.85 પ્રતિ ડોલર થયો.

સંરક્ષણ શેરોમાં વધારો

નબળા બજાર છતાં, સંરક્ષણ ક્ષેત્રના શેરોમાં મજબૂતી જોવા મળી. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) દિવસનો સૌથી વધુ ઉછાળો આપનાર હતો. સંરક્ષણ ક્ષેત્રને લગતા સંભવિત મહત્વપૂર્ણ સમાચારોને કારણે આ ક્ષેત્રમાં ખરીદીની પ્રવૃત્તિમાં વધારો થયો.

ટોચના નફાખોર અને નુકસાનકર્તા

નિફ્ટી 50 માં, BEL, કોલ ઈન્ડિયા, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, આઇશર મોટર્સ, સિપ્લા, ટાઇટન અને ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સ વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.

સન ફાર્મા, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, ટાટા સ્ટીલ, ઇટરનલ અને JSW સ્ટીલ સૌથી વધુ દબાણ હેઠળ હતા. ઇટરનલ દિવસનો સૌથી વધુ નુકસાનકર્તા હતો.

સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સ સ્ટેટસ

સેક્ટરલ મોરચે, મીડિયા, NBFC, IT અને ખાનગી બેંક સૂચકાંકોમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો હતો. જોકે, મોટાભાગના અન્ય ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લીલા રંગમાં ટ્રેડ થયા હતા, જે પસંદગીયુક્ત ખરીદી સૂચવે છે.

વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો

વૈશ્વિક બજારો નબળા સંકેતો જણાવી રહ્યા છે. બજાર આખા અઠવાડિયા દરમિયાન રેન્જ-બાઉન્ડ રહ્યું છે, અને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો દબાણ હેઠળ છે. નિફ્ટી લગભગ 50 પોઈન્ટ ઘટીને 26125 ની આસપાસ ટ્રેડ થયો હતો, જે સ્થાનિક બજાર માટે નબળા ખુલવાનો સંકેત આપે છે. નાતાલની રજાઓને કારણે એશિયન બજારોમાં વોલ્યુમ પણ નીચા રહેવાની ધારણા છે.

યુએસ બજારોમાં રેકોર્ડ બંધ

ક્રિસમસ પહેલાના ટ્રેડિંગ સત્રમાં યુએસ બજારો રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા. S&P 500 પ્રથમ વખત જીવનકાળના ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયો, જ્યારે ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ (DJI) સતત પાંચમા દિવસે વધીને નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યો. નાસ્ડેકમાં પણ મજબૂતી જોવા મળી. જોકે, રજાઓ પછી ડાઉ ફ્યુચર્સ સુસ્ત દેખાય છે.

FII-DII પ્રવાહમાં તફાવત

વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ સતત ત્રીજા દિવસે રોકડ સેગમેન્ટમાં ₹1,721 કરોડના શેર વેચ્યા. દરમિયાન, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ મજબૂત ખરીદી ચાલુ રાખી, જે આશરે ₹2,400 કરોડની હતી, જેનાથી બજારને ટેકો મળ્યો.

કોમોડિટી બજારની ગતિવિધિ

કોમોડિટી બજારમાં સોના અને ચાંદીએ નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા. સ્થાનિક બજારમાં, ચાંદીએ નવી ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ કર્યો, જ્યારે સોનાએ પણ સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર નોંધાવ્યું. બીજી તરફ, પાંચ દિવસની તેજી પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો, જેમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ $62 પ્રતિ બેરલની આસપાસ રહ્યો.

સંરક્ષણ અને બેંકિંગ શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત

આજે, સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC) ની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મુખ્ય સંરક્ષણ સોદાઓને મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આનાથી BEL અને અન્ય સંરક્ષણ શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થઈ શકે છે. દરમિયાન, બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં ઇન્ડસઇન્ડ બેંકની તપાસના સમાચાર સ્ટોક વોલેટિલિટીમાં વધારો કરી શકે છે.

ભારત IPO બજારમાં આગળ છે

SEBI ના ડેટા અનુસાર, નવેમ્બરમાં 22 નવી લિસ્ટિંગ સાથે ભારત વૈશ્વિક IPO બજારમાં આગળ હતું. જોકે, વિદેશી રોકાણ સંસ્થાઓ દ્વારા વેચાણ વચ્ચે રોકડ બજારના ટર્નઓવરમાં થોડો ઘટાડો થયો.

