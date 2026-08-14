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શેર બજારમાં કડાકો, સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24350ની નીચે

ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો છતા ભારતીય શેર બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. 14 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (File/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 10:16 AM IST

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મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો છતા ભારતીય શેર બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. 14 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24350ની નીચે ખુલ્યા હતા.

ભારતીય શેર બજારમાં કડાકો

સવારે 9:19 વાગ્યા સુધી સેન્સેક્સ 311.35 અંક અથવા 0.4 ટકા તૂટીને 77,768.61 પર હતો અને નિફ્ટી50 71.15 અંક અથવા 0.29 ટકા તૂટીને 24,324.70 પર આવી ગયો છે.

એશિયન બજારમાં નિક્કેઇમાં આજે ફરી 1 %ની તેજી જોવા મળી છે જ્યારે હેંગસેંગ અને શાંઘાઇ કંપોઝિટ ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત લાલ નિશાનમાં વેપાર કરી રહી છે પરંતુ 87 ડૉલર પ્રતિ બેરલની ઉપર બનેલી છે.

Nifty50ના ટોપ ગેનર અને લૂઝર શેર

નિફ્ટી 50ના એડવાન્સ-ડિક્લાઇન રેશિયો 15:34 એટલે કે 15 શેરમાં ખરીદદારી અને 34માં વેચવાલી હાવી છે. ઇન્ડેક્સમાં ટોપ ગેનરમાં અપોલો હોસ્પિટલ, અદાણી પોર્ટ્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને ઇન્ટરનલ અને વિપ્રો છે. બીજી તરફ ટોપ લૂઝરમાં ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ, હિંડાલ્કો, મેક્સ હેલ્થકેર, જિયો ફાઇનાન્સ અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા છે.

ટેકનોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સ IPOના શેર આજે લિસ્ટ થશે

NSE પર વર્તમાન ડેટા અનુસાર, વેસ્ટવોટર ટ્રીટમેન્ટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સોલ્યૂશન આપનારી આ કંપનીનો IPOને 11 ઓગસ્ટે બોલી સમાપ્ત થવા સુધી 38.69 ગણા સબ્સક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું છે.

આ ઇશ્યૂમાં 83,17,190ના શેરના મુકાબલે 32,17,81.040 ઇક્વિટી શેરો માટે બોલી મળી હતી. નોન-ઇંસ્ટીટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર (NII)ના ભાગને 65.06 ગણા સબ્સક્રાઇબ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે રિટેલ હિસ્સામાં 25.35 ગણા સબ્સક્રિપ્શન જોવા મળ્યું છે.

IPO સબ્સક્રિપ્શન માટે 7 ઓગસ્ટે ખુલ્યુ હતું અને 11 ઓગસ્ટે બંધ થયું હતું. ટેકનોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સે પ્રતિ શેર 200-212 રૂપિયાનું પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યું હતું.

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