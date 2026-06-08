પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે શેર બજારમાં કડાકો, સેન્સેક્સ 900 અંક તૂટ્યું; રોકાણકારોના 4 લાખ કરોડ ધોવાયા
સેન્સેક્સ પર 30 શેર લિસ્ટેડ છે જેમાં શરૂઆતના વેપારમાં માત્ર 2 સ્ટોક્સ સન ફાર્મા અને ટેક મહિન્દ્રા જ ગ્રીનમાં જોવા મળ્યા હતા.
Published : June 8, 2026 at 10:01 AM IST
મુંબઇ: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ભારતીય શેર બજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 900 અંક તૂટ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 250 અંક કરતા વધુ તૂટ્યો હતો. આ ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોના 4 લાખ કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
રોકાણકારોના 4 લાખ કરોડ ધોવાયા
BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનો માર્કેટ કેપ 4 લાખ કરોડ કરતા વધુ તૂટી ગયો હતો એટલે કે રોકાણકારોની સંપત્તિ માર્કેટ ખુલતા જ 4 લાખ કરોડથી વધુ ઘટી ગઇ છે. હવે ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો સેન્સેક્સ 751.11 પોઇન્ટ એટલે કે 1.01%ના ઘટાડા સાથે 73,492.23 અને નિફ્ટી 50 230.55 પોઇન્ટ એટલે કે 0.99%ના ઘટાડા સાથે 23,136.15 પર છે. ઇંટ્રા ડેમાં સેન્સેક્સ 924.40 પોઇન્ટ તૂટીને 73,318.94 અને નિફ્ટી 296.55 પોઇન્ટ તૂટીને 23,070.15 પર આવી ગયું હતું.
સેન્સેક્સના માત્ર 2 શેર ગ્રીનમાં
સેન્સેક્સ પર 30 શેર લિસ્ટેડ છે જેમાં શરૂઆતના વેપારમાં માત્ર 2 સ્ટોક્સ સન ફાર્મા અને ટેક મહિન્દ્રા જ ગ્રીનમાં જોવા મળ્યા હતા. બીજી તરફ સૌથી વધુ તૂટેલા શેરની વાત કરીએ તો ટાટા સ્ટીલ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને એશિયન પેઇન્ટ્સ છે.
ઇન્ડિગોના શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા
સેન્સેક્સના 30માંથી 28 શેર ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા જેમાં ઇન્ડિગોમાં સૌથી વધુ 1.98 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બજાજ ફાઇનાન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ટાટા સ્ટીલ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, ઇન્ટરનલ, NTPC,TCS, BEL અને લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોના શેર પણ તૂટ્યા હતા.
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