Share Market Crash: સેન્સેક્સ 915 પોઈન્ટ ગગડ્યો, આ કારણોસર નિફ્ટીમાં પણ મોટો ઘટાડો
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી વકરેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં ભારે અસ્થિરતા સર્જાઈ હતી, જેની અસર સ્થાનિક શેરબજાર પર પણ જોવા મળી હતી.
Published : September 28, 2026 at 10:34 AM IST
Share Market Crash: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી વકરેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં ભારે અસ્થિરતા સર્જાઈ હતી, જેની અસર સ્થાનિક શેરબજાર પર પણ જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સમાં 900થી વધુ પોઈન્ટનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 22,900ના સ્તરની નીચે સરકી ગઈ હતી. વ્યાપક બજારમાં પણ ભારે વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું, જેમાં નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 - બંને સૂચકાંકોમાં 1%થી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની વાત કરીએ તો, સવારે 9:45 વાગ્યે સેન્સેક્સ(Sensex) 897.30 પોઈન્ટ એટલે કે (1.21%) ઘટીને 72998.44 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 50 (Nifty 50) પણ 278.25 પોઈન્ટ એટલે કે 1.20% ઘટીને 22862.25 પર છે. ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, સેન્સેક્સ 914.63 પોઈન્ટ ઘટીને 72,981.11ના સ્તર સુધી પહોંચ્યો હતો અને નિફ્ટી પણ 285.05 પોઈન્ટ ઘટીને 22,855.45 પર પહોંચ્યો હતો.
Share Market Crash ના આ છે કારણ!
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના સાત દિવસના યુદ્ધવિરામ માટેના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો છે. તેમણે તેમના સાથી દેશો સમક્ષ એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે કે નવેમ્બરમાં યોજાનારી મધ્ય-ગાળાની ચૂંટણીઓ બાદ ઈરાન પર અમેરિકા દ્વારા ફરી બોમ્બમારો શરૂ થઈ જશે. આનાથી વૈશ્વિક સ્તરે હલચલ મચી ગઈ છે.
કાચા તેલના ભાવમાં ઉછાળો
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિની આશાઓ ઘટતાં કાચા તેલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે, જેનાથી બજારોમાં હલચલ મચી ગઈ છે. વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવના માપદંડ ગણાતા 'બ્રેન્ટ ક્રૂડ'નો ભાવ $98ની સપાટીને વટાવી ગયો છે.
બોન્ડ યીલ્ડમાં ઉછાળો
અમેરિકાના 10 વર્ષીય બોન્ડની યીલ્ડમાં ઉછાળો આવ્યો છે અને તે 5% થી ઉપર જળવાઈ રહી છે, જેના કારણે શેરબજારનો ઉત્સાહ મંદ પડ્યો છે.
FII દ્વારા વેચવાલી
અગાઉના ટ્રેડિંગ દિવસ એટલે કે 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ, વિદેશી રોકાણકારોએ ભારતીય શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે મોટા પાયે વેચવાલી કરી હતી, જેની અસર આજે જોવા મળી રહી છે. શુક્રવારે વિદેશી રોકાણકારોએ ₹3,693.93 કરોડની ચોખ્ખી વેચવાલી (net sales) નોંધાવી હતી, જ્યારે તેના આગલા દિવસે એટલે કે ગુરુવાર, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ FIIs દ્વારા 5,027.36 કરોડના મૂલ્યના શેરની ચોખ્ખી વેચવાલી કરવામાં આવી હતી.
બેંકિંગ શેરોમાં ભારે વેચવાલીનું દબાણ
હાલમાં તમામ ક્ષેત્રોના નિફ્ટી સૂચકાંકો ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ બેંકિંગ શેરોમાં થયેલી વેચવાલીએ બજારને નોંધપાત્ર રીતે નીચે ખેંચ્યું છે. જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોના નિફ્ટી સૂચકાંકોમાં લગભગ 1.5 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. મેટલ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોએ પણ આ ઘટાડામાં મોટો સાથ આપ્યો છે અને તેમના પણ નિફ્ટી ઈન્ડેક્સમાં પણ 1.5 ટકાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
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