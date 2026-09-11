શેર માર્કેટમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 700 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 23,300ની નીચે
મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે બ્રેંટ ક્રૂડની કિંમત $108 પ્રતિ બેરલને પાર થઇ ગઇ છે જેને કારણે નિફ્ટી 23,300ના સ્તરથી નીચે આવી ગયું છે.
Published : September 11, 2026 at 9:51 AM IST
મુંબઇ: નબળા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 11 સપ્ટેમ્બરે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ગેપ ડાઉન સાથે ખુલ્યા હતા. મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે બ્રેંટ ક્રૂડની કિંમત $108 પ્રતિ બેરલને પાર થઇ ગઇ છે જેને કારણે નિફ્ટી 23,300ના સ્તરથી નીચે આવી ગયું છે.
સેન્સેક્સ 700 અંક તૂટ્યો
સેન્સેક્સ 708.23 અંક અથવા 0.95 ટકા તૂટીને 74,194.34 પર અને નિફ્ટી 239.70 અંક અથવા 1.02 ટકા તૂટીને 23,238.10 પર આવી ગયું છે.
નિફ્ટી પર તૂટનારા મુખ્ય શેરોમાં હિંડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ, JSW સ્ટીલ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન અને બજાજ ફાઇનાન્સ સામેલ હતા જ્યારે તેજીમાં રહેનારા શેરમાં ONGC, TCS, ટેક મહિન્દ્રા, કોલ ઇન્ડિયા અને HCL ટેકનોલોજી સામેલ હતા.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. 11 સપ્ટેમ્બરે બજાર ખુલતા જ ધાતુઓના ભાવ તૂટ્યા હતા. વૈશ્વિક બજારમાં પણ ભાવ તૂટતા જોવા મળ્યા હતા.
ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ એટલે કે Comex પર સોના અને ચાંદી બન્ને ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. Comex પર આંકડાની વાત કરીએ તો સોનું 1.38% સુધી તૂટ્યું છે અને કિંમત 4336.40 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઇ છે જ્યારે ચાંદીના ભાવ 2.07% સુધી તૂટ્યા છે અને એવામાં કિંમત 63.858 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરી રહી છે.
NSEનો IPO 17 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો IPO 17 સપ્ટેમ્બરે સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલશે જેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,700થી ₹1,785 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ઇશ્યૂ સંપૂર્ણ રીતે વર્તમાન શેર ધારકો દ્વારા 12.64 કરોડ ઇક્વિટી શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS) છે, જે 21 સપ્ટેમ્બરે બંધ થશે.
આ પણ વાંચો: