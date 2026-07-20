શેર બજારમાં મોટો કડાકો: સેન્સેક્સ 500 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24200ની નીચે
નબળા ગ્લોબલ સંકેત અને મિડલ ઇસ્ટના વધતા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારાને કારણે રોકાણકારો સતર્ક થયા છે.
Published : July 20, 2026 at 10:43 AM IST
મુંબઇ: સોમવારે ભારતીય શેર બજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો. નબળા ગ્લોબલ સંકેત અને મિડલ ઇસ્ટના વધતા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારાને કારણે રોકાણકારો સતર્ક થયા છે. શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ 500 પોઇન્ટ અથવા 0.7 ટકા તૂટીને 77,591ના નીચલા સ્તરે આવી ગયો છે જ્યારે નિફ્ટીએ સત્રની શરૂઆત 144 પોઇન્ટ અથવા 0.6 ટકા ઘટીને 24,190.05 પર કરી છે.
આ શેરમાં સૌથી વધુ હલચલ જોવા મળી
ક્ષેત્રીય રીતે, વેચાણનું દબાણ નાણાકીય શેરોમાં કેન્દ્રિત હતું, જેમાં નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ 2 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો, ત્યારબાદ નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો.
તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ લગભગ 1 ટકા વધ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી ફાર્મા, નિફ્ટી હેલ્થકેર, નિફ્ટી મેટલ અને નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇન્ડેક્સ પોઝિટિવ ઝોનમાં ટ્રેડ થયા હતા. નિફ્ટી શેરોમાં, HDFC બેંક, એક્સિસ બેંક, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ઇન્ડિગો અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સ શરૂઆતના વેપારમાં સૌથી વધુ નુકસાનમાં હતા.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે નબળા વૈશ્વિક વાતાવરણ છતાં, સ્થાનિક બજારનું ટેકનિકલ માળખું મજબૂત રહે છે, અને કોઈપણ ઘટાડાથી નીચા સ્તરે ખરીદી થવાની સંભાવના છે. તેમણે કહ્યું કે ડેરિવેટિવ્ઝ સેટઅપ તેજીના ઘટાડાને ટેકો આપી રહ્યું છે, અને નિફ્ટીને 24,100 સ્તરની આસપાસ તાત્કાલિક ટેકો મળવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે 24,500 મુખ્ય પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના નવા હુમલાઓને પગલે સપ્તાહના અંતે મિડલ ઇસ્ટમાં સંઘર્ષ વધ્યા પછી આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં વધારો થયો હતો.
$90 પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યું બ્રેટ ક્રૂડ ઓઇલ
બ્રેટ ક્રૂડ લગભગ 3 ટકા વધીને $90 પ્રતિ બેરલના લેવલ પર પહોંચી ગયું છે જ્યારે US વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિએટ (WTI) ક્રૂડ 3 ટકાથી વધુ વધીને $85.39 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. તેહરાને કહ્યું કે બન્ને દેશો વચ્ચે સીઝફાયર તૂટી ગયું છે જેનાથી દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત શિપિંગ રૂટમાંથી એક તેલ સપ્લાયમાં વિલંબથી ચિંતા વધી ગઇ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની સ્થિતિ
એશિયન બજારમાં મિશ્ર વેપાર થયો છે. જાપાનનું નિક્કેઇ અને દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી 4-4 ટકાથી વધુ તૂટ્યા હતા જ્યારે હોંગકોંગના હૈંગસૈંગમાં લગભગ 2 ટકા તેજી જોવા મળી હતી. ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તા કંપોઝિટ અને ચીનનું શંઘાઇ કંપોઝિટમાં પણ 1 ટકા તેજી જોવા મળી હતી.
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