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શેર બજારમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24100ની નીચે

મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો છતા 22 જુલાઇએ ભારતીય શેર બજાર થોડા ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા.

શેર બજારમાં કડાકો
શેર બજારમાં કડાકો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 9:48 AM IST

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મુંબઇ: મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો છતા 22 જુલાઇએ ભારતીય શેર બજાર થોડા ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. સેન્સેક્સ 361.08 પોઇન્ટ અથવા 0.47 ટકા તૂટીને 77,109.03 પર અને નિફ્ટી 102.60 પોઇન્ટ અથવા 0.42 ટકા તૂટીને 24,085.10 પર હતો.

લગભગ 1069 શેરમાં તેજી, 1187 શેરમાં ઘટાડો અને 167 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.

નિફ્ટી પર ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, સિપ્લા, મેક્સ હેલ્થકેર, સન ફાર્મા, ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબ્સ લૂઝર્સમાં હતા જ્યારે બજાજ ઓટો, ONGC, મારૂતિ સુઝુકી, હિંડાલ્કો અને નેસ્લે ગેનર્સમાં હતા.

ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળાથી ભારતીય શેર બજારમાં નબળાઇ જોવા મળી રહી છે. ગિફ્ટી નિફ્ટીમાં 60 પોઇન્ટનું દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. જોકે, FIIs અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં પોઝિટિવ સંકેત મળી રહ્યા છે. જાપાનનું બજાર નિક્કેઇ 2 ટકા તો કોરિયાનું માર્કેટ કોસ્પી 6% ઉપર છે.

બજાર તૂટવાના મોટા કારણ

ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારો: બ્રેટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ લગભગ 1.2% તૂટીને 92 ડૉલર પ્રતિ બેરલ થઇ ગયું છે. તેલની વધુ કિંમત ભારત માટે નેગેટિવ છે જે દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઇમ્પોર્ટર છે કારણ કે તેનાથી મોંઘવારી વધી શકે છે.

ટ્રમ્પ ટેરિફ: નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સ લગભગ 2 ટકા તૂટીને સૌથી ખરાબ પરફોર્મ કરનારો સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ બની ગયો છે જેમાં હેવીવેટ દવા બનાવનારી કંપનીઓ સન ફાર્મા, સિપ્લા અને ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ નિફ્ટી 50 પર ટોપ લૂઝર્સમાં સામેલ હતી.

ઇન્ડિયા VIXમાં વધારો: ફિયર ગેજ અથવા વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ લગભગ 3 ટકા ઉછાળા સાથે 12.94ના લેવલ પર પહોંચી ગયો છે જે ઇન્વેસ્ટર્સ વચ્ચે વધુ અનિશ્ચિતતાના સંકેત છે.

મારૂતિ સુઝુકીની ગાડીઓ ઓગસ્ટથી 30 હજાર સુધી મોંઘી થશે

ઇનપુટ કોસ્ટમાં સતત વધારાને કારણે મારૂતિ સુઝુકી કંપનીએ પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં મોડલ્સની કિંમતો 30 હજાર રૂપિયા સુધી વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કિંમતોમાં આ વધારે ઓગસ્ટ 2026થી લાગુ થશે.

મારૂતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા 76.70 રૂપિયા અને 0.56 ટકા વધીને 13,670 રૂપિયા પર હતો. આ 13,714.50 રૂપિયાના ઇંટ્રાડે હાઇ અને 13,550 રૂપિયાના ઇંટ્રાડે લો પર પહોંચી ગયો છે.

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