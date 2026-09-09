શેર માર્કેટમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 490 અંક તૂટ્યો, રોકાણકારોએ 5 સેકન્ડમાં 3 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા
ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો છતા ભારતીય ઇન્ડેક્સ સપ્ટેમ્બરે 23550ની આસપાસ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા
Published : September 9, 2026 at 10:10 AM IST
મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેતો છતા ભારતીય ઇન્ડેક્સ સપ્ટેમ્બરે 23550ની આસપાસ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. નિફ્ટી 123.35 અંક અથવા 0.52%ના ઘટાડા સાથે 23500ની આસપાસ અને સેન્સેક્સ 520 અંક અથવા 0.70% નબળાઇ સાથે 75000ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યા છે.
નિફ્ટી 23500ની નીચે આવ્યો
ભારતીય બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ નબળી શરૂઆત સાથે ખુલ્યા હતા અને શરૂઆતના વેપારમાં નિફ્ટી 23,500ની નીચે આવી ગયો છે. સવારે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ સેન્સેક્સ 524.94 અંક અથવા 0.69 ટકા તૂટીને 75,052.64 પર અને નિફ્ટી 123.45 અંક અથવા 0.52 ટકા તૂટીને 23,511.65 પર જોવા મળી રહ્યો છે.
લગભગ 1357 શેરમાં તેજી હતી જ્યારે 1610 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 162 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો. નિફ્ટી પર તેજીમાં રહેનારા મુખ્ય શેરોમાં મેક્સ હેલ્થકેર, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, હિંડાલ્કો, ONGC અને એલએન્ડટી સામેલ હતા જ્યારે ઘટાડા ધરાવતા શેરમાં ઇન્ફોસિસ, HcL ટેક, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો અને TCS સામેલ છે.
5 સેકન્ડમાં રોકાણકારોના 3 લાખ કરોડ ધોવાયા
અમેરિકાએ ઇરાનના ઓઇલ ટેન્કરો પર હુમલો કર્યો જ્યારે ઇરાને પણ જોર્ડનમાં અમેરિકન બેઝ પર 20 મિસાઇલો છોડીને ચકચાર મચાવી દીધી છે, જેની અસર સ્થાનિક માર્કેટ પર પણ પડી હતી. આજે શરૂઆતના વેપારમાં BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનો માર્કેટ કેપ આશરે 3 લાખ કરોડ તૂટી ગયો છે અથવા રોકાણકારોની સંપત્તિ એટલી ઓછી થઇ છે.
NSE IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 1700-1785 પ્રતિ શેર રહેવાની આશા
NSE પોતાના IPOની કિંમત 1700-1785 પ્રતિ શેર નક્કી કરી શકાય છે અને વેચાણ માટે રાખવામાં આવતી ભાગીદારીને ઘટાડીને લગભગ 5.5% કરી શકે છે, જેનાથી એક્સચેન્જની વેલ્યૂએશન $46.6 બિલિયન સુધી હોઇ શકે છે.
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