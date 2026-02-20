માર્કેટ ક્રેશ થતા શેર બજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લાલ નિશાન પર ખુલ્યા
વૈશ્વિક તણાવ અને IT સેક્ટરમાં ભારે વેચવાલીને કારણે સેન્સેક્સ-નિફ્ટી તૂટ્યા, રોકાણકારોના કરોડો ડૂબ્યા અને બજારમાં અસ્થિરતા વધતા ડરનો માહોલ.
Published : February 20, 2026 at 10:45 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે સપ્તાહનો અંતિમ દિવસ નિરાશાજનક રહ્યો હતો. શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં જ સ્થાનિક શેર બજાર ભારે દબાણમાં જોવા મળ્યું હતું. ગયા સત્રના ભારે ઘટાડા બાદ આજે પણ બજાર ટકી શક્યું નહતું અને બન્ને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ-સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા હતા.
બજારની લેટેસ્ટ સ્થિતિ
સવારે 9:26 વાગ્યા સુધી, BSE સેન્સેક્સ 154 અંક અથવા 0.19%ના ઘટાડા સાથે 82,343ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું હતું. બીજી તરફ NSE નિફ્ટી 31 અંક એટલે કે 0.12% ઘટીને 25,423 પર આવી ગયું. બજારમાં આ ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ IT શેરમાં બ્લિડિંગને માનવામાં આવી રહ્યું છે. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 1.07%ના ઘટાડા સાથે સૌથી મોટો લૂઝર રહ્યો હતો.
IT સેક્ટર કેમ તૂટી રહ્યુ છે?
IT સેક્ટરમાં ઘટાડો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. જાણકારો અનુસાર, અમેરિકામાં આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને AIના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે IT કંપનીઓના ભવિષ્યને લઇને રોકાણકારો ચિતિંત છે. આ સિવાય, અમેરિકાના નેસ્ડેકમાં આવેલી નબળાઇએ ભારતીય આઇટી કંપનીઓ જેવી કે TCS,Infosys અને HCL ટેકનું સેન્ટિમેટ બગાડી દીધુ છે.
રોકાણકારોના ₹6.79 લાખ કરોડ ડૂબ્યા
બજારમાં વેચવાલી એટલી ઝડપી હતી કે છેલ્લા એક સત્રમાં રોકાણકારોના લગભગ 6.79 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સ્વાહા થઇ ગઇ હતી. બેન્કિંગ, ઓટો અને FMCG જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકારો (FIIs)એ 881 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા જ્યારે ઘરેલુ સંસ્થાગત રોકાણકાર (DIIs)એ પણ 596 કરોડ રૂપિયાની શુદ્ધ વેચવાલી કરી હતી.
જાણકારો શું માને છે?
બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે નિફ્ટી માટે 25,300-25,400નું સ્તર એક મહત્ત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન છે. જો આ તૂટે છે તો ઘટાડો વધી શકે છે. બેન્ક નિફ્ટી માટે 61,000નું સ્તર એક મોટુ વિઘ્ન છે. અત્યારે બજાર વેટ એન્ડ વોચની સ્થિતિમાં છે અને કોઇ સકારાત્મક ટ્રિગરની રાહ જોઇ રહ્યું છે.
