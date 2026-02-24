શેર બજારમાં કડાકો: દલાલ સ્ટ્રીટમાં AIનો ડર અને વૈશ્વિક દબાણ; સેન્સેક્સ 600 અંક તૂટ્યો
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સાથે જોડાયેલા વૈશ્વિક ટેકનિકલ સંકટ અને અમેરિકન બજારમાં ભારે ઘટાડાની સીધી અસર દલાલ સ્ટ્રીટ પર જોવા મળી
Published : February 24, 2026 at 10:42 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે મંગળવારની સવાર ઉતાર-ચઢાવ ભરી રહી હતી. સોમવારની તેજીને પાછળ છોડતા આજે શરૂઆતના વેપારના દિવસે બજાર લાલ નિશાન પર ખુલ્યું હતું. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સાથે જોડાયેલા વૈશ્વિક ટેકનિકલ સંકટ અને અમેરિકન બજારમાં ભારે ઘટાડાની સીધી અસર દલાલ સ્ટ્રીટ પર જોવા મળી હતી.
બજારની લેટેસ્ટ સ્થિતિ
સવારે 9:26 વાગ્યાની નજીક, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 577 અંક (0.69%) ઘટીને 82,717ના સ્તર પર પહોંચી ગયું છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 161 અંક (0.63%) ઘટીને 25,552ના સ્તર પર વેપાર કરતો જોવા મળ્યો હતો. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં પણ 0.5%થી 0.7%નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
IT સેક્ટર સૌથી વધુ પ્રભાવિત
આજના ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ Nifty IT ઇન્ડેક્સ રહ્યો છે, જે 2.84% તૂટી ગયો છે. અમેરિકામાં આ ડર છે કે નવા AI ટૂલ્સ પારંપરિક સોફ્ટવેર અને IT બિઝનેસ મોડલને પ્રભાવિત કરી શકે છે જેને કારણે નેસ્ડેક (Nasdaq)માં રાતોરાત વેચવાલીએ ભારતીય આઇટી કંપનીઓના શેર પર દબાણ વધારી દીધુ છે. રિયલ્ટી અને મીડિયા સેક્ટરમાં પણ વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.
ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિ અને અનિશ્ચિતતા
બજારના આ ઘટાડામાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નવી 15% વૈશ્વિક ટેરિફ નીતિનો પણ મોટો હાથ છે. જોકે, અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટના એક નિર્ણય બાદ કસ્ટમ વિભાગે કેટલીક ટેરિફની વસૂલાતને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી છે પરંતુ એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર માટે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે. વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જ્યાર સુધી ટ્રેડ વોર જેવી સ્થિતિ સ્પષ્ટ થતી નથી, રોકાણકારો સાવચેત વલણ અપનાવશે.
વિદેશી અને ઘરેલુ રોકાણકારોનું વલણ
મળતી માહિતી અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકારો (FII)એ 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ 3,483 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા જ્યારે ઘરેલુ રોકાણકારો (DII)એ 1,292 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા. આજનું વેચાણ મુખ્યત્વે વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે છે.
બજારના જાણકારોના મતે, નિફ્ટી માટે 25,500-25,600નું સ્તર એક મુખ્ય સપોર્ટ છે. જો બજાર આ સ્તરેથી નીચે જાય છે તો ઘટાડો વધી શકે છે. બીજી તરફ 25,800ના સ્તર સખત પ્રતિકાર આપે છે. તાજેતરમાં મેટલ અને ઓઇલ અને ગેસ સેક્ટર જ બજારમાં થોડી રાહત આપી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: