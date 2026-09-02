સતત ત્રીજા દિવસે લાલ નિશાનમાં બંધ થયું શેર માર્કેટ, સેન્સેક્સ 373 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો, ઑટો અને IT શેર્સમાં ભારે વેચવાલી
ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારાને કારણે, સેન્સેક્સ 373 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 141 પોઈન્ટ ઘટીને 24,000 ની નીચે બંધ થયો
Published : September 2, 2026 at 5:26 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં બુધવારે સતત ત્રીજા ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં વધારા અને વૈશ્વિક બોન્ડ યીલ્ડ (બોન્ડ પર વળતર) માં વધારાને કારણે વધતા ફુગાવા અંગે ચિંતાઓને કારણે રોકાણકારોએ બજારથી દૂર રહેવાનું પસંદ કર્યું.
ટ્રેડિંગ બંધ થતાં, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 373.93 પોઈન્ટ (0.49%) ઘટીને 76,570.35 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી પણ 141.35 પોઈન્ટ (0.59%) ઘટીને 23,914.45 પર બંધ થયો, જે 24,000 ના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી નીચે સરકી ગયો.
બજારમાં ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો
ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં વધારો: વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી સ્થાનિક બજારમાં ચિંતા વધી છે. ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો આયાત કરે છે; પરિણામે, મોંઘુ ક્રૂડ ઑઇલ રાજકોષીય ખાધ વધવાની અને કંપનીઓ માટે ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો થવાની આશંકા ઉભી કરે છે, જે ફુગાવાને વધારવાનો સીધો ભય છે.
બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો: વૈશ્વિક બોન્ડ યીલ્ડમાં સતત વધારાથી ઇક્વિટી બજારની આકર્ષણ ઓછી થઈ ગઈ છે. ઊંચા વળતરથી આકર્ષાઈને, વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) ઉભરતા બજારોમાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચી રહ્યા છે અને સુરક્ષિત બોન્ડ માર્કેટમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે શેરબજાર પર દબાણ વધી રહ્યું છે.
સેક્ટર અને શેરબજારનું પ્રદર્શન
બજારમાં વ્યાપક વેચવાલીથી લાર્જ-કેપ શેરોની સાથે મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરો પર દબાણ આવ્યું.
સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા સેક્ટર્સ: બુધવારના ટ્રેડિંગમાં, નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ 2% થી વધુ ઘટ્યો, જે તેને સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર ક્ષેત્ર બનાવ્યો. આઇટી અને મીડિયા ક્ષેત્રોમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો.
નુકસાનમાં રહેનારા શેર્સ: મુખ્ય નિફ્ટી શેરોમાં, આઇશર મોટર્સ, વિપ્રો ઇન્ડિયા અને બજાજ ઓટોને સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું અને બજારને નીચે ખેંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
ગેઈનર્સ : ઘટાડા તરફ આગળ વધતા, નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇન્ડેક્સે વ્યાપક બજાર સેન્ટિમેન્ટથી વિપરીત પ્રદર્શન કર્યું અને તેલના વધતા ભાવ વચ્ચે વધારા સાથે બંધ થયો.
ટેકનિકલ આઉટલુક અને સલાહ
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, ટૂંકા ગાળામાં બજાર સેન્ટિમેન્ટ મંદીભર્યું રહેવાની શક્યતા છે. જ્યાં સુધી નિફ્ટી 24,000 ના સ્તરથી નીચે રહેશે, ત્યાં સુધી કોઈપણ બજાર રિબાઉન્ડ દરમિયાન 'સેલ-ઓન-રાઇઝ' વ્યૂહરચના પ્રબળ રહેવાની અપેક્ષા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જો ઘટાડો ચાલુ રહેશે, તો નિફ્ટી 23,700-23,730 ની રેન્જ તરફ સરકી શકે છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન તરીકે કામ કરશે.
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