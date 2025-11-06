ગુરુવારે સ્ટોક માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ગગડ્યા

ETV Bharat / business

સેન્સેક્સ 148 પોઈન્ટ ઘટીને 83,311 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 88 પોઈન્ટ ઘટીને 25,510 પર બંધ થયો.

Published : November 6, 2025 at 4:55 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારો સતત બીજા દિવસે નીચા સ્તરે બંધ થયા. ગુરુવારે સવારના ઉછાળાને કારણે દિવસભર વેચવાલીનું દબાણ ઓછું થયું. સેન્સેક્સ 148 પોઈન્ટ ઘટીને 83,311 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 88 પોઈન્ટ ઘટીને 25,510 પર બંધ થયો. અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા વધીને 88.61 પર બંધ થયો.

વ્યાપક બજારોમાં વેચવાલી અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત બહાર નીકળવાના કારણે ગુરુવારે સ્થાનિક શેરબજારો નીચા સ્તરે બંધ થયા. બેંકિંગ, નાણાકીય સેવાઓ અને FMCG ક્ષેત્રોમાં ભારે વેચવાલીનું દબાણ પણ બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર અસર કરી.

30 શેરનો ઇન્ડેક્સવાળો સેન્સેક્સ 83,516.69 પર લીલા રંગમાં ખુલ્યો, જે અગાઉના દિવસના 83,459.15 ના બંધની સરખામણીમાં હતો. જોકે, બેંકિંગ, નાણાકીય સેવાઓ અને વ્યાપક બજારોમાં વેચવાલીથી ઇન્ડેક્સ નીચો રહ્યો. નિફ્ટી 87.95 પોઈન્ટ અથવા 0.34 ટકા ઘટીને 25,509.70 પર બંધ થયો.

જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "સ્થાનિક બજાર અસ્થિર રહ્યું હતું, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત બહાર નીકળવાના કારણે વ્યાપક નફા-બુકિંગ જોવા મળ્યું હતું.

સેન્સેક્સના શેરોમાં, પાવરગ્રીડ, એટરનલ, BEL, બજાજ ફાઇનાન્સ, ICICI બેંક, ટાઇટન, NTPC, ટાટા સ્ટીલ, ભારતી એરટેલ, કોટક બેંક, L&T અને બજાજ ફિનસર્વ સૌથી વધુ ઘટ્યા હતા.

એશિયન પેઇન્ટ્સ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, TCS, મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેરમાં દિવસનો અંત વધારા સાથે થયો. મોટાભાગના ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો વેચાણ દબાણને કારણે ઘટ્યા હતા.

નિફ્ટી ફિન સર્વિસીસ 162 પોઈન્ટ અથવા 0.60 ટકા ઘટ્યા હતા, નિફ્ટી બેંક 272 પોઈન્ટ અથવા 0.47 ટકા ઘટ્યા હતા, અને નિફ્ટી FMCG 103 પોઈન્ટ અથવા 0.19 ટકા ઘટ્યા હતા. દરમિયાન, નિફ્ટી IT અને નિફ્ટી ઓટોએ દિવસનો અંત નજીવા વધારા સાથે કર્યો હતો.

નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 100 નિફ્ટી 255 પોઈન્ટ અથવા 1.39 ટકા ઘટ્યા હતા, નિફ્ટી મિડકેપ 100 568 પોઈન્ટ અથવા 0.95 ટકા ઘટ્યો, અને નિફ્ટી 100 129 પોઈન્ટ અથવા 0.49 ટકા ઘટ્યો.

બેંકિંગ, મેટલ અને રિયલ્ટી શેરોમાં ભારે દબાણ જોવા મળ્યું, જ્યારે કેટલાક FMCG અને ઓટો શેરોએ થોડો ટેકો આપ્યો.

સેન્સેક્સ 148 પોઈન્ટ ઘટીને 83,311 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 88 પોઈન્ટ ઘટીને 25,510 પર બંધ થયો. નિફ્ટી બેંક 273 પોઈન્ટ ઘટીને 57,554 પર બંધ થયો. મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 569 પોઈન્ટ ઘટીને 59,469 પર બંધ થયો.

આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. મોટા શેરોમાં ગ્રાસિમ અને હિન્ડાલ્કો સૌથી વધુ ઘટ્યા. પાવર ગ્રીડમાં 3% ઘટાડો થયો. મોટાભાગના ટુ-વ્હીલર શેર અને આઈશર મોટર્સ નબળા હતા.

નબળા પરિણામો પછી દિલ્હીવેરી, બ્લુ સ્ટાર, ABFRL, NCC જેવા શેર 8% સુધી ઘટ્યા. બ્લુ સ્ટારે તેના FY26 ના આવક અને માર્જિન માર્ગદર્શનમાં ઘટાડો કર્યો. આનાથી પીઅર શેરો જેવા કે હેવેલ્સ અને વોલ્ટાસ પર પણ દબાણ આવ્યું. ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝે ઇન-લાઇન પરિણામો જાહેર કર્યા, પરંતુ શેર દિવસના સૌથી નીચા સ્તરે બંધ થયો.

નબળા Q2 પછી ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે તેની આવક અને વોલ્યુમ આઉટલુક ઘટાડ્યો, જેના કારણે શેર 5% ઘટ્યો. NPAમાં વધારો થવાને કારણે ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 3%નો ઘટાડો થયો. મજબૂત Q2 પરિણામો પછી એસ્ટ્રલ, નુવામા અને બ્રિટાનિયાના શેરમાં વધારો થયો.

MSCI ઇન્ડેક્સમાં તેના સમાવેશ અને સુધારેલા ઇન્ટર્નલને કારણે પેટીએમના સેન્ટિમેન્ટમાં 4%નો વધારો થયો.

